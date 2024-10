Mike: quante puntate, durata e quando finisce la serie su Rai 1, episodi, Bongiorno

Quante puntate sono previste per Mike, la serie di Rai 1 che omaggia Mike Bongiorno, a 100 anni dalla sua nascita? La miniserie, interpretata da Claudio Gioè, va in onda in prima visione alle 21.30 in due puntate, il 21 e 22 ottobre 2024. Due prime serate in compagnia del re del quiz e storico conduttore, nell’anno del 70esimo anniversario dalla partenza delle trasmissioni tv. Ecco la programmazione completa.

Prima puntata: 21 ottobre 2024

Seconda puntata: 22 ottobre 2024

Durata

Ma quanto dura (durata) ogni puntata di Mike? Appuntamento alle ore 21.30 in prima visione su Rai 1. In tutto sono previsti due episodi, della durata di circa 2 ore ciascuno. La fine di ogni serata è quindi prevista per le 23.30. Il racconto si apre nel 1971: Mike è all’apice della popolarità grazie a Rischiatutto e accetta di partecipare a un’intervista in cui si racconta al suo pubblico. Il primo ricordo prende le mosse dal crollo di Wall Street nel 1929, quando Philip Bongiorno, il padre, viene costretto a separarsi dalla moglie, Enrica Carello, affinché possa risollevarsi dalle ingenti perdite economiche subìte. Enrica ritorna quindi nella sua Torino insieme al piccolo Mike. Ma non si tratta di una parentesi.

Streaming e tv

Abbiamo visto quante puntate sono previste, ma dove vedere Mike in diretta tv e in streaming? Appuntamento su Rai 1 il 21 e 22 ottobre 2024 alle ore 21.30 in prima visione. Anche in streaming e on demand su Rai Play.