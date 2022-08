Michelle Impossible: ospiti, quante puntate e streaming del programma con la Hunziker

Questa sera, lunedì 1 agosto 2022, torna in prima serata e in replica Michelle Impossible, il programma che celebra i 25 anni di carriera dell’iconica conduttrice svizzera che negli anni ha costruito una fiducia solidissima nei confronti dei telespettatori di Mediaset. La prima volta che lo show è andato in onda era febbraio 2022 ma, in attesa della seconda edizione, Canale 5 ha ben pensato di intrattenere il pubblico con una replica in partenza il primo lunedì di agosto. Ma chi sono gli ospiti dello show e cosa aspettarsi? Scopriamo insieme tutte le anticipazioni.

Ospiti e anticipazioni

Ogni puntata di Michelle Impossible prevede l’arrivo di tantissimi ospiti. I più attenti avranno già seguito la prima messa in onda esclusiva, ma chi non ha fatto in tempo e vuole recuperare adesso deve sapere che ad un certo punto comparirà anche Eros Ramazzotti, l’ex marito di Michelle il cui matrimonio li ha resi genitori di Aurora. La loro storia d’amore è stata una delle più chiacchierate, così come il loro divorzio. Eppure ad oggi si vogliono ancora molto bene pur non stando più insieme. Ogni puntata Michelle Hunziker non sarà da sola ma avrà al suo fianco due comiche per eccellenza, quali Katia Follesa e Michele Giraud. Tra gli ospiti più attesi del programma di Michelle Hunziker troviamo sicuramente icone di casa Mediaset ma non solo come Maria De Filippi, Ilary Blasi, Serena Autieri, Noemi, Mago Forest e la Gialappa’s Band e anche Gerry Scotti. Inoltre ci sarà anche sua figlia Aurora.

Michelle Impossible quante puntate

Da quante puntate è composto Michelle Impossible? Il programma che celebra gli anni di carriera della Hunziker è composto da una prima edizione andata in onda per la prima volta a febbraio 2022 e ha soltanto due puntate. La prima va in replica lunedì 1 agosto 2022. Di seguito vediamo qual è la programmazione per la messa in onda dello show in replica su Canale 5. Trattandosi di una replica, potrebbe subire qualche variazione per cui accertatevi che sia così poco prima di guardare lo show:

Prima puntata, lunedì 1 agosto 2022

Seconda puntata, lunedì 8 agosto 2022

Streaming e TV

Dove vedere Michelle Impossible in diretta TV e live streaming? Come già anticipato, il programma va in onda in prima serata e in replica a partire da lunedì 1 agosto 2022 alle ore 21:20 su Canale 5. Per seguire la diretta televisiva bisogna sintonizzarsi sul tasto 5 del telecomando oppure al tasto 505 per l’HD. Chi invece vuole seguire lo show con Michelle Hunziker in live streaming può accedere a MediasetPlay, servizio gratuito previa registrazione da usufruire sia via desktop che tramite app. E c’è di più: grazie alla piattaforma è possibile recuperare tutti gli episodi andati già in onda con la funzione on demand.