Michelle Impossible: anticipazioni e ospiti della seconda e ultima puntata

Questa sera, mercoledì 23 febbraio 2022, alle ore 21,40 su Canale 5 va in onda la seconda e ultima puntata di Michelle Impossible, primo one-woman-show che vedrà protagonista Michelle Hunziker. Al suo fianco le due comiche Katia Follesa e Michela Giraud. Lo show, composto da due puntate, non è uno spettacolo autocelebrativo ma una “festa in casa”, in compagnia di tanti amici (con i quali Michelle Hunziker ha anche condiviso esperienze professionali), che si divertiranno a dissacrarla e a raccontare storie e aneddoti inediti al pubblico televisivo. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Col supporto dell’orchestra diretta dal Maestro Valeriano Chiaravalle, Michelle Hunziker condurrà, canterà, ballerà e si racconterà senza filtri, ripercorrendo anche grazie alla presenza dei tanti amici e colleghi i suoi strepitosi 25 anni di carriera. Tra i personaggi al suo fianco in questa seconda e ultima puntata: Massimo Ranieri, Ambra Angiolini, Nicola Savino, Rita Pavone, Anna Tatangelo, Nina Zilli, Ghemon, Andrea Pucci, Valeria Graci e I Pali e Dispari – il duo comico composto da Angelo Pisani e Marco Silvestri. Silvia Toffanin intervisterà la signora Ineke, mamma di Michelle. che per la prima volta ripercorrerà di fronte alla figlia una delle pagine più dolorose e delicate della loro vita. Anche in questa puntata Katia Follesa e Michela Giraud con la loro simpatia coinvolgeranno Michelle in gag inaspettate, mentre Aurora Ramazzotti guiderà il ‘Roast Show’ in cui, con l’aiuto di alcuni ospiti, analizza con ironia le performance della mamma.

Streaming e tv

Dove vedere Michelle Impossible in diretta tv e live streaming? Lo show della Hunziker andrà in onda questa sera, mercoledì 23 febbraio 2022, alle ore 21,40 su Canale 5. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone tramite la connessione internet.