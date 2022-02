Michelle Impossible: cast, ospiti, quante puntate, streaming show con la Hunziker

Da mercoledì 16 febbraio 2022 alle ore 21,40 su Canale 5 va in onda Michelle Impossible, primo one-woman-show che vedrà protagonista Michelle Hunziker. Al suo fianco le due comiche Katia Follesa e Michela Giraud. Lo show, composto da due puntate, non sarà uno show autocelebrativo ma una “festa in casa”, in compagnia di tanti amici (con i quali Michelle Hunziker ha anche condiviso esperienze professionali), che si divertiranno a dissacrarla e a raccontare storie e aneddoti inediti al pubblico televisivo. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Cast e ospiti

Qual è il cast (e ospiti) di Michelle Impossible? Come detto, al fianco della conduttrice ci saranno Katia Follesa e Michela Giraud. Poi tantissimi ospiti come Maria De Filippi, Eros Ramazzotti (ex marito della Hunziker: “Non avrei mai pensato nella vita che lui accettasse l’invito. Sono vent’anni che non siamo sullo stesso palco in Italia”), Gerry Scotti, Silvia Toffanin, Ilary Blasi, Aurora Ramazzotti (la primogenita della conduttrice), J-Ax, Ambra Angiolini, Nicola Savino, Andrea Pucci, Serena Autieri, Mago Forest, Gialappa’s Band, Rita Pavone e Anna Tatangelo. Secondo TvBlog potrebbero poi esserci anche Belen Rodriguez e Pio e Amedeo.

Michelle Impossible: quante puntate

Quante puntate sono previste per Michelle Impossible su Canale 5? In tutto andranno in onda due puntate: la prima mercoledì 16 febbraio 2022; la seconda e ultima mercoledì febbraio 2022. Di seguito la programmazione nel dettaglio:

Prima puntata: mercoledì 16 febbraio 2022, ore 21,40

Seconda puntata: mercoledì 23 febbraio 2022, ore 21,40

Ma quanto dura (durata) ogni puntata di Michelle Impossible? La messa in onda è prevista dalle ore 21,40 alle ore 00,40. La durata di ogni serata (pubblicità incluse) sarà quindi di circa 3 ore.

Streaming e tv

Dove vedere Michelle Impossible in diretta tv e live streaming? Lo show della Hunziker andrà in onda il mercoledì sera alle ore 21,40 su Canale 5. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone tramite la connessione internet.