Michelle Impossibile (replica): quante puntate, durata e quando finisce

Da quante puntate è composto Michelle Impossibile, lo show in onda in replica su Canale 5 che celebra la Hunziker? Per la conduttrice si tratta di 25 anni di onorato servizio sui piccoli schermi e Mediaset, che l’ha accolta a braccia aperte ormai da tempo, ha voluto concederle uno spazio tutto suo, per celebrare tutti i traguardi raggiunti. Di genere varietà, il programma è andato in onda per la prima volta a febbraio 2022 e, oltre alla conduttrice, troviamo anche due comiche ben note come Katia Follesa e Michela Giraud che accompagnano fedelmente la prima edizione. Trattandosi di un programma varietà incentrato sulla sua carriera, Michelle Impossibile è composto esclusivamente da due puntate per la prima edizione, ma non per questo meno ricche di spunti ed ospiti. Di seguito vediamo quando vanno in onda le due puntate in replica del programma con la Hunziker. Precisiamo che, trattandosi di repliche, la programmazione potrebbe subire qualche modifica improvvisa, per cui controllate poco prima di sintonizzarsi su Canale 5.

Prima puntata, lunedì 1 agosto 2022

Seconda puntata, lunedì 8 agosto 2022

Durata

Ma quanto dura (durata) ogni puntata di Michelle Impossibile? Il programma della Hunziker parte alle 21:20 su Canale 5 e termina poco prima delle 00:45, poco prima della messa in onda del TG5 Notte. Ciò significa che ogni puntata dura in media 165 minuti.

Michelle Impossibile streaming e TV

Dove vedere Michelle Impossible in diretta TV e live streaming? Come già anticipato, il programma va in onda in prima serata e in replica a partire da lunedì 1 agosto 2022 alle ore 21:20 su Canale 5. Per seguire la diretta televisiva bisogna sintonizzarsi sul tasto 5 del telecomando oppure al tasto 505 per l’HD. Chi invece vuole seguire lo show con Michelle Hunziker in live streaming può accedere a MediasetPlay, servizio gratuito previa registrazione da usufruire sia via desktop che tramite app. E c’è di più: grazie alla piattaforma è possibile recuperare tutti gli episodi andati già in onda con la funzione on demand.