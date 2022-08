Michelle Impossibile: le anticipazioni sulla prima puntata, gli ospiti

Questa sera, lunedì 1 agosto 2022, torna in replica l’appuntamento con Michelle Impossibile. Il programma celebra i 25 anni di carriera della Hunziker, pilastro in casa Mediaset. La prima edizione è andata in onda a febbraio 2022 e, in attesa della seconda prevista ad ottobre 2022, Canale 5 ha ben pensato di rispolverare la memoria dei telespettatori mandando in replica la prima edizione, composta da due episodi. Ma quali sono le anticipazioni della prima puntata? Quali sono gli ospiti attesi? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni: ospiti della prima puntata

Secondo le prime anticipazioni della prima puntata di Michelle Impossibile, attesa in replica lunedì 1 agosto 2022 su Canale 5, gli ospiti sono diversi e tra i più importanti spicca sicuramente Eros Ramazzotti. L’ex della Hunziker appare al suo fianco sul palcoscenico a distanza di 20 anni e regala grandi emozioni al pubblico. Ma non è l’unico ospite. Nel corso della serata appare anche la loro figlia Aurora, insieme a grandi amici della conduttrice come Gerry Scotti, Ilary Blasi, Maria De Filippi, Noemi, Serena Autieri, il Mago Forest e la Gialappa’s Band.

Michelle Impossibile streaming e TV

Dove vedere Michelle Impossible in diretta TV e live streaming? Come già anticipato, il programma va in onda in prima serata e in replica a partire da lunedì 1 agosto 2022 alle ore 21:20 su Canale 5. Per seguire la diretta televisiva bisogna sintonizzarsi sul tasto 5 del telecomando oppure al tasto 505 per l’HD. Chi invece vuole seguire lo show con Michelle Hunziker in live streaming può accedere a MediasetPlay, servizio gratuito previa registrazione da usufruire sia via desktop che tramite app. E c’è di più: grazie alla piattaforma è possibile recuperare tutti gli episodi andati già in onda con la funzione on demand.