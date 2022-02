Chi è Michele Bravi: carriera, canzoni e vita privata del cantante in gara a Sanremo 2022

Chi è Michele Bravi, cantante in gara al Festival di Sanremo 2022? Il cantautore uscito da X Factor, tra le voci più dolci e sensibili del panorama italiano, è in gara in questa 72esima edizione del Festival con il brano Inverno dei fiori. Dopo la brutta parentesi che lo ha visto accusato dopo un incidente stradale, è riuscito a rialzarsi e riprendere la sua carriera e la sua vita. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Carriera e canzoni

Nato a Città di Castello, in provincia di Perugia, il 19 dicembre del 1994, Michele Bravi inizia a studiare sin da piccolo la chitarra e il pianoforte e inizia a cantare nel coro dei bambini della sua città. Nel 2013 decide di iscriversi alla settima edizione del talent show X Factor, che, sotto la guida di Morgan, vince. Nel corso del programma viene notato da Tiziano Ferro che scrive per lui il brano La vita e la felicità, che successivamente verrà certificato disco d’oro. Nel 2014 canta il brano principale della colonna sonora del film di Carlo Verdone, Sotto una buona stella, mentre nel 2015 torna a X Factor, esibendosi come ospite nella finale.

Nel 2017 Michele Bravi fa il suo esordio a Sanremo con Il diario degli errori, brano con il quale si classifica al quarto posto. A giugno si esibisce all’Arena di Verona per i Wind Music Awards 2017, dove riceve il premio singolo platino per Il diario degli errori. L’anno successivo torna per due volte all’Ariston: prima come ospite di Annalisa, con la quale duetta, e poi come ospite nella trasmissione Sanremo Young. L’ultimo album di Michele Bravi La geografia del buio è uscito il 29 gennaio 2021. Nel 2022 torna sul palco del Festival di Sanremo in gara con Inverno dei fiori.

Michele Bravi: incidente

Sempre nello stesso anno Michele Bravi è coinvolto in un incidente stradale nel quale perde la vita un motociclista di 58 anni. Indagato per omicidio stradale, nel 2019 viene rinviato a giudizio. Il cantante fa quindi richiesta di patteggiamento per un anno e sei mesi di reclusione con sospensione della pena e non menzione nel casellario giudiziale, richiesta accettata dal GUP di Milano nel successivo mese di luglio.

Nel 2020 torna alla ribalta partecipando ad Amici Speciali di Maria De Filippi. Con all’attivo 3 album pubblicati e molteplici e importanti collaborazioni, abbiamo visto Michele Bravi al Festival di Sanremo 2021, in occasione della serata dei duetti insieme ad Arisa, e più recentemente sul palco del Concerto del Primo Maggio a Roma, presentato da Ambra Angiolini, Stefano Fresi e dal comico Lillo.

Vita privata: fidanzato

Il cantante in gara a Sanremo 2022 ha fatto coming out nel 2017: “È successo che mi sono innamorato. Una storia molto particolare con un ragazzo che fa il regista, molto diverso da me. È durata due anni ma, in termini di quello che succedeva tra noi, forse qualche giorno. Io ho incontrato una persona che mi ha emozionato, che fosse un ragazzo è del tutto irrilevante: in futuro potrebbe succedermi anche con una ragazza”, ha raccontato Michele Bravi. Al momento dovrebbe essere single. Su Instagram il cantante è seguito da 1 milione di follower, con i quali condivide la sua vita privata ed artistica.