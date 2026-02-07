Icona app
Ultimo aggiornamento ore 18:44
Home » Spettacoli » TV
TV

Miami Supercops: tutto quello che c’è da sapere sul film

Immagine di copertina
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

Miami Supercops: trama, cast e streaming del film su Rete 4

Questa sera, sabato 7 febbraio 2026, alle ore 21:20 va in onda su Rete 4 Miami Supercops – I poliziotti dell’ottava strada, un film del 1985 con protagonista un magico duo del cinema, quello composto da Bud Spencer e Terence Hill. Si tratta del quindicesimo film che vede recitare fianco a fianco i due attori e dura 97 minuti. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Diretto da Bruno Corbucci, il film racconta di una rapina finita male che tormenta ancora i poliziotti che non hanno potuto risolvere il caso. Nove anni prima, una banda di ladri ha rubato circa 20 milioni di dollari da una banca. Uno dei furfanti è stato arrestato, mentre un altro è stato trovato morto carbonizzato e il terzo è scomparso senza lasciare traccia. Doug Bennet e Steve Forrest sono i due poliziotti assegnati alla rapina. Nove anni dopo, l’unico furfante arrestato Joe Garret esce di prigione, ma il giorno dopo il suo corpo privo di vita viene trovato a Miami. Bennet, ancora in servizio, viene chiamato sul posto per indagare e riesce a coinvolgere anche il suo ex partner con uno stratagemma. Nonostante sia trascorso del tempo, quel caso di rapina nasconde qualcosa di più e i due agenti sono pronti a rimboccarsi le maniche per non fallire una seconda volta.

Miami Supercops: il cast del film

In Miami Supercops i protagonisti sono ancora una volta Bud Spencer e Terence Hill, due attori che hanno particolarmente segnato il mondo del cinema con le loro commedie. Di seguito vi riportiamo l’elenco degli attori e delle attrici con i relativi personaggi che compongono il cast:

  • Bud Spencer: Steve Forest/agente LaRay
  • Terence Hill: Doug Bennett/agente Jay Donell
  • Jackie Castellano: Irene Allen
  • C.B. Seay: capitano Tanney
  • Ken Ceresne: Robert Delmann/Ralph Duran
  • Buffy Dee: Pancho
  • William ‘Bo’ Jim: Charro
  • Richard Liberty: Joe Garret
  • Harold Bergman: capitano Reisner
  • Fred Buch: capo dell’FBI
  • Rhonda S. Lundstead: Annabelle
  • Lou Marsh: Fletcher, l’allibratore
  • Bobby Gale: Willis, complice di Fletcher
  • Jody Wilson: signora Denisser

Streaming e TV

Ma dove vedere Miami Supercops in diretta tv e live streaming? Il film va in onda stasera, 7 febbraio 2026, in prima serata, ore 21:20, su Rete 4. Il canale Mediaset è disponibile in chiaro al tasto 4 del telecomando. Ma non solo TV. Se vi interessa seguire il film in live streaming potete accedere gratuitamente alla piattaforma di Mediaset Infinity, gratuita previa registrazione.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
