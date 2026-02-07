Miami Supercops: trama, cast e streaming del film su Rete 4

Questa sera, sabato 7 febbraio 2026, alle ore 21:20 va in onda su Rete 4 Miami Supercops – I poliziotti dell’ottava strada, un film del 1985 con protagonista un magico duo del cinema, quello composto da Bud Spencer e Terence Hill. Si tratta del quindicesimo film che vede recitare fianco a fianco i due attori e dura 97 minuti. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Diretto da Bruno Corbucci, il film racconta di una rapina finita male che tormenta ancora i poliziotti che non hanno potuto risolvere il caso. Nove anni prima, una banda di ladri ha rubato circa 20 milioni di dollari da una banca. Uno dei furfanti è stato arrestato, mentre un altro è stato trovato morto carbonizzato e il terzo è scomparso senza lasciare traccia. Doug Bennet e Steve Forrest sono i due poliziotti assegnati alla rapina. Nove anni dopo, l’unico furfante arrestato Joe Garret esce di prigione, ma il giorno dopo il suo corpo privo di vita viene trovato a Miami. Bennet, ancora in servizio, viene chiamato sul posto per indagare e riesce a coinvolgere anche il suo ex partner con uno stratagemma. Nonostante sia trascorso del tempo, quel caso di rapina nasconde qualcosa di più e i due agenti sono pronti a rimboccarsi le maniche per non fallire una seconda volta.

Miami Supercops: il cast del film

In Miami Supercops i protagonisti sono ancora una volta Bud Spencer e Terence Hill, due attori che hanno particolarmente segnato il mondo del cinema con le loro commedie. Di seguito vi riportiamo l’elenco degli attori e delle attrici con i relativi personaggi che compongono il cast:

Bud Spencer: Steve Forest/agente LaRay

Terence Hill: Doug Bennett/agente Jay Donell

Jackie Castellano: Irene Allen

C.B. Seay: capitano Tanney

Ken Ceresne: Robert Delmann/Ralph Duran

Buffy Dee: Pancho

William ‘Bo’ Jim: Charro

Richard Liberty: Joe Garret

Harold Bergman: capitano Reisner

Fred Buch: capo dell’FBI

Rhonda S. Lundstead: Annabelle

Lou Marsh: Fletcher, l’allibratore

Bobby Gale: Willis, complice di Fletcher

Jody Wilson: signora Denisser

Streaming e TV

Ma dove vedere Miami Supercops in diretta tv e live streaming? Il film va in onda stasera, 7 febbraio 2026, in prima serata, ore 21:20, su Rete 4. Il canale Mediaset è disponibile in chiaro al tasto 4 del telecomando. Ma non solo TV. Se vi interessa seguire il film in live streaming potete accedere gratuitamente alla piattaforma di Mediaset Infinity, gratuita previa registrazione.