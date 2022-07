Mi chiamo Francesco Totti: trama, cast, quante puntate e streaming

Questa sera, domenica 24 luglio 2022, va in onda Mi chiamo Francesco Totti. Si tratta di un film, o meglio un documentario italiano, realizzato sull’omonimo calciatore che racconta la sua storia, dagli esordi alla gloria. Accompagnato dalla voce narrante del protagonista, il documentario è diretto da Alex Infascelli ed è uscito nel 2020 al cinema. Di seguito vediamo la trama e il cast.

Trama

Di cosa parla il documentario? Come già anticipato ripercorre la vita del calciatore con la voce narrante di Francesco Totti. Si parte da quella sera di maggio 2017 quando il campione annuncia il suo ritiro dalla scena. Non correrà più sul campo verde per la sua Roma e il suo è un addio agrodolce, perché tutti sapevano che sarebbe accaduto. Il numero 10, il Capitano, Francesco Totti sceglie di raccontarsi in modo intimo alle telecamere e racconta la storia di un giovane che voleva diventare calciatore. Totti racconta del rapporto con la sua città, Roma, così come della gloria e delle sconfitte incassate. Racconta del suo esordio a 16 anni in serie A e le sue imprese sportive, racconta delle due Coppe Italia e anche del Mondiale del 2006. Così come parla del suo matrimonio con Ilary Blasi e dei suoi tre figli Cristian, Chanel e Isabel. Il film arriva su Rai 1 dopo che la coppia ha annunciato il divorzio.

Mi chiamo Francesco Totti: il cast e quante puntate

Il documentario su Francesco Totti è una produzione di The Apartment e Wildside con Capri Entertainment e Fremantle con Vision Distribution e Rai Cinema, in collaborazione con Sky e Amazon Prime Video. Naturalmente si tratta di ricostruzioni di fatti realmente accaduti per cui non ci sono attori. Il protagonista è Francesco Totti. Da quante puntate è composto il documentario? Da una soltanto, trattandosi di un documentario della durata di 105 minuti.

Streaming e TV

Dove vedere Mi chiamo Francesco Totti in diretta TV e live streaming? Il film come già detto va in onda questa sera, domenica 24 luglio 2022, su Rai 1. Per seguire la diretta televisiva è necessario sintonizzarsi al tasto 1 del telecomando oppure tasto 501 per l’HD. Chi invece vuole seguire il film in live streaming può accedere gratuitamente previa registrazione a RaiPlay. Una volta effettuato il login sarà possibile scegliere il canale in diretta da seguire sia via desktop che tramite app.