Mi chiamo Francesco Totti: quante puntate, durata e quando finisce

Da quante puntate è composto Mi chiamo Francesco Totti? Si tratta di un film documentario che racconta la vita dell’omonimo campione, ex Capitano della Roma che ha abbandonato il campo da calcio nel 2017. La sua vita è sempre stata accompagnata dalla luce dei riflettori, anche dopo aver annunciato il suo ritiro. A tirarlo in ballo spesso il suo matrimonio con Ilary Blasi, in piedi da vent’anni e terminato di recente con un improvviso annuncio di separazione che ha creato malcontento tra i fan della coppia. Il documentario in arrivo su Rai 1 sembra quindi voler lenire le ferite dei telespettatori che avevano creduto nel loro happy ending, ma il film non racconta soltanto della sua vita sentimentale. Parte dagli esordi, dal suo debutto in Serie A che aveva soltanto 16 anni, ma non si sofferma soltanto sulle conquiste. Mi chiamo Francesco Totti racconta anche le sconfitte e la partecipazione al Mondiale del 2006. Ma da quante puntate è composto il film? Da una soltanto, trattandosi di una pellicola, per cui non andrà in onda in serate differenti, ma soltanto domenica 24 luglio 2022.

Durata

Quanto dura (durata) il film? Il documentario che narra la vita dell’ex campione della Roma va in onda su Rai 1 a partire dalle 21:25 e termina intorno alle 23:25 poco prima del TG1 Sera. Il documentario dura complessivamente 105 minuti.

Mi chiamo Francesco Totti streaming e TV

Dove vedere Mi chiamo Francesco Totti in diretta TV e live streaming? Il film come già detto va in onda questa sera, domenica 24 luglio 2022, su Rai 1. Per seguire la diretta televisiva è necessario sintonizzarsi al tasto 1 del telecomando oppure tasto 501 per l’HD. Chi invece vuole seguire il film in live streaming può accedere gratuitamente previa registrazione a RaiPlay. Una volta effettuato il login sarà possibile scegliere il canale in diretta da seguire sia via desktop che tramite app.