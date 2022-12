Mi casa es tu casa: quante puntate, durata e quando finisce lo show di Cristiano Malgioglio su Rai 2

Quante puntate sono previste per Mi casa es tu casa? Il programma di Cristiano Malgioglio va in onda da mercoledì 7 dicembre 2022 su Rai 2 in prima serata alle ore 21.20 per cinque settimane, ogni mercoledì. L’ultima puntata va in onda il 4 gennaio 2023. Di seguito la programmazione completa.

Prima puntata: 7 dicembre 2022

Seconda puntata: 14 dicembre 2022

Terza puntata: 21 dicembre 2022

Quarta puntata: 28 dicembre 2022

Quinta puntata: 4 gennaio 2023

Durata

Ma quanto dura (durata) ogni puntata di Mi casa es tu casa? In tutto circa 115 minuti, poco meno di due ore, pubblicità inclusa. Una prima serata su Rai 2 per tutta la famiglia tra racconti, immagini, musica e dettagli inediti. Il programma rappresenta il debutto di Malgioglio nel ruolo di conduttore. La dimensione domestica e informale del programma permette di conoscere famosi personaggi dello spettacolo in modo intimo e profondo, arricchito da filmati dalle teche.

Streaming e tv

Abbiamo visto quante puntate sono previste per Mi casa es tu casa, ma dove vedere lo show di Cristiano Malgioglio in diretta tv e in streaming? Appuntamento su Rai 2 ogni mercoledì a partire dal 7 dicembre 2022 alle ore 21.20 per cinque puntate. Anche in diretta streaming o in qualsiasi momento on demand su Rai Play.