Mi casa es tu casa: le anticipazioni e gli ospiti della prima puntata dello show di Cristiano Malgioglio su Rai 2, 7 dicembre 2022

Mi casa es tu casa è il nuovo programma di Rai 2 che segna il debutto alla conduzione di Cristiano Malgioglio. Tanti gli ospiti anche internazionali che entreranno in un’atmosfera divertente, emozionante e irresistibilmente “almodovariana”. In tutto sono previste cinque puntate, a cominciare dal 7 dicembre, e in onda ogni mercoledì in prima serata alle 21.20. Di seguito le anticipazioni e gli ospiti della prima puntata di Mi casa es tu casa.

Anticipazioni e ospiti

La dimensione domestica e informale del programma permetterà di conoscere famosi personaggi dello spettacolo in modo intimo e profondo, arricchito da filmati dalle teche. Grande ospite di questa prima puntata di Mi casa es tu casa è Heather Parisi: lei e Malgioglio trascorreranno una giornata insieme, ripercorrendo i momenti più intensi, belli e divertenti della sua carriera. Un’occasione per scoprire alcuni aspetti inediti di Heather Parisi e non mancheranno le sorprese che regaleranno grandi emozioni. La storia d’amore tra Heather Parisi e l’Italia nasce alla fine degli anni Settanta, quando durante una vacanza nel nostro Paese viene notata e convocata per un provino con Pippo Baudo. Da lì, un percorso fatto di successi tra programmi televisivi e sigle iconiche entrate nella storia del nostro costume. “Le faremo incontrare all’improvviso un personaggio che non vedeva da tantissimo tempo. Ci siamo messi a piangere tutti e tre”, ha svelato il conduttore.

Ospite internazionale della puntata di stasera di Mi casa es tu casa è il cantante inglese Sam Ryder, secondo classificato dell’edizione 2022 di Eurovision Song Contest con “Space Man”, che sarà protagonista a casa di Cristiano di un momento molto speciale. “Sono riuscito ad avere Sam Ryder, arrivato secondo a Eurovision Song Contest” e mia grande passione. È stato molto carino. Aveva una sola data libera, visto che sta lavorando tanto in giro per il mondo. Ed è voluto venire da me per presentare il nuovo album There’s nothing but space, man! e cantare il singolo Somebody”, ha aggiunto Malgioglio. Intervengono anche i Gemelli di Guidonia.

Mi casa es tu casa: quante puntate

Abbiamo visto gli ospiti e le anticipazioni di Mi casa es tu casa, ma quante puntate sono previste? In tutto cinque episodi, in onda su Rai 2 ogni mercoledì dal 7 dicembre 2022 alle ore 21.20. L’ultima puntata va in onda il 4 gennaio 2023. Di seguito la programmazione completa.

Prima puntata: 7 dicembre 2022

Seconda puntata: 14 dicembre 2022

Terza puntata: 21 dicembre 2022

Quarta puntata: 28 dicembre 2022

Quinta puntata: 4 gennaio 2023

Streaming e tv

Dove vedere Mi casa es tu casa in diretta tv e in streaming? Appuntamento su Rai 2 ogni mercoledì a partire dal 7 dicembre 2022 alle ore 21.20 per cinque puntate. Anche in diretta streaming o in qualsiasi momento on demand su Rai Play.