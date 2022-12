A che ora inizia Mi casa es tu casa: l’orario dello show di Cristiano Malgioglio su Rai 2

A che ora inizia Mi casa es tu casa? Il programma di Cristiano Malgioglio va in onda su Rai 2 da mercoledì 7 dicembre 2022 alle ore 21.20. In tutto sono previste cinque puntate, ogni mercoledì, fino al 4 gennaio 2023. La durata di ogni episodio è di circa due ore. Riprendendo il format originale del programma che proviene dalla Spagna, durante le puntate gli ospiti che accettano di farsi intervistare da Cristiano Malgioglio entrano in un’atmosfera divertente, emozionante e irresistibilmente “almodovariana”.

La dimensione domestica e informale del programma permette di conoscere famosi personaggi dello spettacolo in modo intimo e profondo, arricchito da filmati dalle teche. “Ci sarà molta allegria. Io cucinerò, ma molti si sono rifiutati di mangiare i miei piatti perché avevano paura che li avvelenassi. Ho fatto una pasta con i fagioli e l’ospite quasi mi buttava la pentola addosso”, svela Malgioglio, che in un’intervista a Sorrisi e Canzoni parla anche di Raffaella Carrà, la grande artista che aveva portato in Italia questo programma con il titolo A raccontare comincia tu.: “Ricordo che mi aveva chiamato per dirmi di rimanere come sono, che quando arrivavo io la tv cambiava colore, ma non capivo perché mi dicesse queste cose. Il destino vuole che ora conduca il suo programma. Lei lo faceva alla sua maniera con un solo ospite, io invece ne avrò diversi, non sarà una semplice intervista ma ci sarà un po’ di tutto”.

Location

Abbiamo visto a che ora inizia Mi casa es tu casa, ma qual è la location del programma? Dove è stato girato? Non si tratta del vero appartamento di Cristiano Malgioglio, ma di una casa in affitto a Roma, che i proprietari hanno messo a disposizione della produzione la quale, ovviamente, l’ha riadattata per esigenze sceniche: “Il mio appartamento a Milano non si prestava. Così abbiamo scelto una casa presa in affitto vicino Roma, immensa, stupenda. Ma avrei paura a vivere da solo in un posto così grande. Ci sono molte foto di me con vari personaggi che amo, come Lady Gaga, Barbra Streisand, Sophia Loren e Cher”, ha raccontato il conduttore. Durante le puntate vediamo aggirarsi per la casa un gatto, che in realtà è una gatta. Si chiama Barbara ed è l’animale dei proprietari di casa.