A che ora inizia la Messa della Vigilia di Natale 2025 con Papa Leone: orario inizio, quanto dura, quando finisce, 24 dicembre, durata

A che ora inizia la Messa della Vigilia di Natale 2025 con Papa Leone XIV in diretta in mondovisione dalla Basilica di San Pietro? Appuntamento su Rai 1 e Tv2000 per oggi, 24 dicembre 2025, alle ore 22 (con collegamento su Rai 1 dalle 21.50 e su Tv2000). La celebrazione del Pontefice è prevista alle 22, mentre in passato Papa Francesco diceva la Messa della notte di Natale alle 19. Una delle veglie più importanti per i cattolici, in programma oggi dalla Basilica di San Pietro a Roma. Diretta in tv su Rai 1 e Tv2000. La durata della funzione è di circa un’ora e mezza e finirà per le 23.30. A seguire il messaggio natalizio di augurio del cardinale Zuppi.

Streaming e tv

Dove vedere la Messa della Vigilia di Natale 2025 con Papa Leone XIV di oggi, 24 dicembre? La funzione della notte di Natale verrà trasmessa in diretta tv su Rai 1 a partire dalle ore 22. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone. La diretta sarà commentata da giornalisti esperti e dal vaticanista del Tg1 Ignazio Ingrao. La diretta potrà essere seguita in TV anche su TV2000 (visibile al tasto 28 del digitale terrestre, 157 di Sky o 18 di Tivùsat) con collegamento dalle 21.40 e sul canale YouTube di Vatican News selezionando il player dedicato. Ricordiamo che domani, 25 dicembre (Natale) Papa Leone XIV alle ore 10 presiederà la Santa Messa e alle 12 terrà il tradizionale messaggio di auguri con la benedizione Urbi et Orbi.