Messa in tv di Papa Francesco dalla spianata di Taci Tol su Rai 1: orario, luogo, streaming, 10 settembre

Questa mattina, 10 settembre 2024, alle ore 9.20 su Rai 1 va in onda in diretta dalla spianata di Taci Tol la Santa Messa presieduta da Papa Francesco. Un grande evento nel corso del viaggio apostolico che il Santo Padre sta compiendo in questi giorni, il più lungo del suo pontificato. La diretta è a cura del Tg1 da Dili in Timor Este. Vediamo insieme tutte le informazioni.

In tv

Appuntamento su Rai 1 questa mattina, 10 settembre 2024, alle ore 9.20 con lo speciale a cura del Tg1 e la telecronaca di Ignazio Ingrao. Papa Francesco presiede la Messa dalla spianata di Taci Tol, in diretta da Dili in Timor Este. Prevista la diretta anche su Tv2000, canale 28 del digitale terrestre.

Messa in tv di Papa Francesco streaming

Appuntamento anche in diretta streaming su Rai Play, selezionando la diretta di Rai 1, o sui canali di Vatican News.