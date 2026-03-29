Messa in tv 29 marzo 2026 (Domenica delle Palme), dove vedere su Rai 1 e Canale 5: orari, luogo, streaming, diretta, programma, canale, a che ora

Dove vedere la Messa in tv oggi, 29 marzo 2026 (Domenica delle Palme)? Un appuntamento imperdibile per tanti fedeli, magari impossibilitati di recarsi in chiesa, e che per questo seguono con passione e interesse la Messa in tv, in particolare la domenica mattina, su Rai 1 e Canale 5, ma anche su Tv2000. Se non siete a casa, ecco come fare per seguire la messa in tv oggi, 29 marzo.

In tv e streaming: orario e canale

Potete seguire la Messa in diretta tv su Rai 1 oggi, 29 marzo 2026, Domenica delle Palme, alle ore 10 da Piazza San Pietro con Papa Leone XIV. Si tratta della solenne celebrazione che dà inizio alla Settimana Santa. Subito dopo la Santa Messa ci sarà l’Angelus di Papa Leone XIV. Presente anche la diretta streaming su Rai Play. Su Canale 5 la Messa andrà in onda alle ore 9.45. Su TV 2000 (Canale 28 digitale terrestre, 18 di tivùsat, 157 di Sky) si potrà assistere alla Messa alle ore 8.30, alle 10 con Papa Leone, e alle 19. Diretta streaming sul player di Tv2000 disponibile gratuitamente sulla pagina Live del sito ufficiale www.tv2000.it su PC, smartphone o tablet.

Il programma

Rai 1

Ore 10 – Santa Messa della Domenica delle Palme da Piazza San Pietro con Papa Leone XIV

Canale 5

Ore 9.45 – Santa Messa

TV2000

Ore 8.30 – Santa Messa

Ore 10 – Santa Messa con Papa Leone XIV

Ore 19 – Santa Messa