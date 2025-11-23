Messa in tv 23 novembre 2025, dove vedere su Rai 1 e Canale 5: orari, luogo, streaming, diretta, programma, canale, a che ora

Dove vedere la Messa in tv oggi, 23 novembre 2025? Un appuntamento imperdibile per tanti fedeli, magari impossibilitati di recarsi in chiesa, e che per questo seguono con passione e interesse la Messa in tv, in particolare la domenica mattina, su Rai 1 e Canale 5, ma anche su Tv2000. Se non siete a casa, ecco come fare per seguire la messa in tv oggi, 23 novembre.

In tv e streaming: orario e canale

Potete seguire la Messa in diretta tv su Rai 1 oggi, 23 novembre 2025, alle ore 11 dalla Basilica dei Santi Quattro Coronati a Roma. Alle 12 poi l’Angelus di Papa Leone XIV. Presente anche la diretta streaming su Rai Play. Su Canale 5 la Messa andrà in onda alle ore 10. Su TV 2000 (Canale 28 digitale terrestre, 18 di tivùsat, 157 di Sky) si potrà assistere alla Messa alle ore 8.30, alle 10.30 da Piazza San Pietro con Papa Leone in occasione della solennità di Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’universo e del Giubileo dei cori e delle corali, e alle 19. Diretta streaming sul player di Tv2000 disponibile gratuitamente sulla pagina Live del sito ufficiale www.tv2000.it su PC, smartphone o tablet. Alle 12 su Rai 1 e Tv2000 l’Angelus con Papa Leone XIV.

Il programma

Rai 1

Ore 11 – Santa Messa dalla Basilica dei Santi Quattro Coronati

Ore 12 – Angelus Papa Leone XIV

Canale 5

Ore 10 – Santa Messa

TV2000

Ore 8.30 – Santa Messa

Ore 10.30 – Santa Messa dalla Basilica di San Pietro con Papa Leone XIV

Ore 19 – Santa Messa