Messa in tv 18 febbraio 2026 (Mercoledì delle Ceneri) con Papa Leone XIV, dove vedere su Tv2000: orari, luogo, streaming

di Antonio Scali
Messa in tv 18 febbraio 2026 (Mercoledì delle Ceneri) con Papa Leone XIV, dove vedere su Tv2000: orari, luogo, streaming, diretta, programma, canale, a che ora

Dove vedere la Messa in tv oggi, 18 febbraio 2026 (Mercoledì delle Ceneri)? Oggi con la Santa Messa con la benedizione e l’imposizione delle Ceneri inizia ufficialmente la Quaresima. Un tempo forte di preghiera, carità e digiuno che ci porterà a rivivere la Passione di Nostro Signore Gesù Cristo, per prepararci a vivere la gioia pasquale. Papa Leone XIV presiede la liturgia di oggi. Un appuntamento imperdibile per tanti fedeli, magari impossibilitati di recarsi in chiesa, e che per questo seguono con passione e interesse la Messa in tv, in particolare la domenica mattina, su Rai 1 e Canale 5, ma anche su Tv2000. Se non siete a casa, ecco come fare per seguire la messa in tv oggi, 18 febbraio.

In tv e streaming: orario e canale

Potete seguire la Messa in diretta tv su Tv2000 oggi, 18 febbraio 2026, Mercoledì delle Ceneri, con Papa Leone XIV all’interno dello speciale Chiesa Viva in onda dalle 16.20. Nel giorno di inizio della Quaresima, mercoledì 18 febbraio, si terrà la tradizionale celebrazione, nella forma delle “stazioni” romane, presieduta da Leone XIV. L’appuntamento è alle 16.30 nella chiesa di Sant’Anselmo all’Aventino. Qui inizierà la liturgia “stazionale”, a cui farà seguito la processione penitenziale verso la basilica di Santa Sabina.

Alla processione prenderanno parte i cardinali, gli arcivescovi, i vescovi, i monaci benedettini di Sant’Anselmo, i padri domenicani di Santa Sabina e alcuni fedeli. Al termine, a Santa Sabina, il Papa presiederà la celebrazione eucaristica, con il rito della benedizione e dell’imposizione delle ceneri. Sarà possibile seguire il tradizionale rito del Mercoledì delle Ceneri in diretta su Tv2000, al canale 28 del digitale terrestre, 18 di tivùsat, 157 di Sky. Non è prevista la diretta su Rai 1 e Tv2000.

Il programma

TV2000
Ore 16.30 – Liturgia stazionale a Sant’Anselmo e processione fino a Santa Sabina
Ore 17 – Santa Messa con Papa Leone XIV

