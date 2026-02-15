Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 07:49
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Messa in tv 15 febbraio 2026, dove vedere su Rai 1 e Canale 5: orari, luogo, streaming

Immagine di copertina
AGF
di Antonio Scali
Immagine dell'autore

Messa in tv 15 febbraio 2026, dove vedere su Rai 1 e Canale 5: orari, luogo, streaming, diretta, programma, canale, a che ora

Dove vedere la Messa in tv oggi, 15 febbraio 2026? Un appuntamento imperdibile per tanti fedeli, magari impossibilitati di recarsi in chiesa, e che per questo seguono con passione e interesse la Messa in tv, in particolare la domenica mattina, su Rai 1 e Canale 5, ma anche su Tv2000. Se non siete a casa, ecco come fare per seguire la messa in tv oggi, 15 febbraio.

In tv e streaming: orario e canale

Potete seguire la Messa in diretta tv su Rai 1 oggi, 15 febbraio 2026, alle ore 11 dalla Cattedrale di Fermo. Alle 12 poi l’Angelus di Papa Leone XIV. Presente anche la diretta streaming su Rai Play. Su Canale 5 la Messa andrà in onda alle ore 10. Su TV 2000 (Canale 28 digitale terrestre, 18 di tivùsat, 157 di Sky) si potrà assistere alla Messa alle ore 8.30 e alle 19. Diretta streaming sul player di Tv2000 disponibile gratuitamente sulla pagina Live del sito ufficiale www.tv2000.it su PC, smartphone o tablet. Alle 12 su Rai 1 e Tv2000 l’Angelus con Papa Leone XIV.

Il programma

Rai 1
Ore 11 – Santa Messa dalla Cattedrale di Fermo
Ore 12 – Angelus Papa Leone XIV

Canale 5
Ore 10 – Santa Messa

TV2000
Ore 8.30 – Santa Messa
Ore 19 – Santa Messa

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Spettacoli / Amici, chi passa al serale: i nomi degli allievi
TV / Balla coi lupi: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / C’è Posta per Te 2026: anticipazioni e ospiti della sesta puntata, 14 febbraio
Ti potrebbe interessare
Spettacoli / Amici, chi passa al serale: i nomi degli allievi
TV / Balla coi lupi: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / C’è Posta per Te 2026: anticipazioni e ospiti della sesta puntata, 14 febbraio
TV / Non c’è due senza quattro: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / The Voice Kids 2026: le anticipazioni (concorrenti, giudici) della sesta puntata
TV / The Voice Kids 2026 streaming e diretta tv: dove vedere la sesta puntata
TV / Una Notte al museo 3 – Il segreto del faraone: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / C’è Posta per Te 2026 streaming e diretta tv: dove vedere la sesta puntata
TV / Ascolti tv venerdì 13 febbraio: Affari tuoi, Io sono Farah, Propaganda Live
TV / Mare fuori 6, la data ufficiale di uscita e una new entry d’eccezione. Gli spoiler
Ricerca