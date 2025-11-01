Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 08:16
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Messa in tv 1 novembre 2025, dove vedere su Rai 1 e Canale 5: orari, luogo, streaming

Immagine di copertina
di Antonio Scali
Immagine dell'autore

Messa in tv 1 novembre 2025 Solennità di tutti i Santi, dove vedere su Rai 1 e Canale 5: orari, luogo, streaming, diretta, programma, canale, a che ora

Dove vedere la Messa in tv oggi, 1 novembre 2025, Solennità di tutti i Santi? Un appuntamento imperdibile per tanti fedeli, magari impossibilitati di recarsi in chiesa, e che per questo seguono con passione e interesse la Messa in tv, in particolare la domenica mattina, su Rai 1 e Canale 5, ma anche su Tv2000. Se non siete a casa, ecco come fare per seguire la messa in tv oggi, 1 novembre.

In tv e streaming: orario e canale

Potete seguire la Messa in diretta tv su Rai 1 oggi, 1 novembre 2025, festività di Ognissanti, alle ore 10.30 da Piazza San Pietro, presieduta da Papa Leone XIV, in occasione del Giubileo del mondo educativo. Alle 12 poi l’Angelus di Papa Leone XIV. Presente anche la diretta streaming su Rai Play. Su Canale 5 non è prevista nessuna Messa per oggi. Su TV 2000 (Canale 28 digitale terrestre, 18 di tivùsat, 157 di Sky) si potrà assistere alla Messa alle ore 8.30, alle 10.30 con Papa Leone e alle 19. Diretta streaming sul player di Tv2000 disponibile gratuitamente sulla pagina Live del sito ufficiale www.tv2000.it su PC, smartphone o tablet. Alle 12 su Rai 1 e Tv2000 l’Angelus con Papa Leone XIV.

Il programma

Rai 1
Ore 10.30 – Santa Messa da piazza San Pietro con Papa Leone XIV
Ore 12 – Angelus Papa Leone XIV

TV2000
Ore 8.30 – Santa Messa
Ore 10.30 – Santa Messa da piazza San Pietro con Papa Leone XIV
Ore 19 – Santa Messa

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Ascolti tv venerdì 31 ottobre: Tale e quale show, Tradimento, Propaganda Live
TV / Tale e Quale Show 2025: la classifica della sesta puntata del 31 ottobre, vincitore
TV / Tale e Quale Show 2025: anticipazioni, ospiti e imitazioni di oggi, 31 ottobre
Ti potrebbe interessare
TV / Ascolti tv venerdì 31 ottobre: Tale e quale show, Tradimento, Propaganda Live
TV / Tale e Quale Show 2025: la classifica della sesta puntata del 31 ottobre, vincitore
TV / Tale e Quale Show 2025: anticipazioni, ospiti e imitazioni di oggi, 31 ottobre
TV / Propaganda live: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, venerdì 31 ottobre 2025
TV / Tradimento: le anticipazioni (trama e cast) della puntata di oggi, 31 ottobre
TV / Land of Bad: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Farwest: anticipazioni e ospiti di oggi del programma di Salvo Sottile su Rai 3
TV / Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 31 ottobre 2025
TV / Tradimento streaming e diretta tv: dove vedere la serie turca
TV / Tale e Quale Show 2025 streaming e diretta tv: dove vedere la sesta puntata
Ricerca