A che ora inizia la Messa Domenica delle Palme 2026: l’orario della celebrazione con Papa Leone XIV

A che ora inizia la Messa della Domenica delle Palme presieduta da Papa Leone XIV e in programma oggi, 29 marzo 2026? Ve lo diciamo subito: appuntamento alle ore 10 in diretta da Piazza San Pietro. Diretta in tv su Rai 1 e Tv2000. Iniziano così i riti presieduti dal Papa nel tempo di Pasqua e in particolare si dà avvio alla Settimana Santa. Domenica prossima, infatti, è Pasqua. Su Rai 1 collegamento dalle 9.50, all’interno del programma A sua immagine con Lorena Bianchetti. Telecronaca a cura del Tg1.

Si tratta di una celebrazione molto importante e suggestiva, durante la quale si ricorda l’accoglienza festante che venne riservata a Gesù quando entrò a Gerusalemme. Durante questa Messa viene letta la Passione. L’orario dunque della Messa della Domenica delle Palme è in programma oggi, 29 marzo 2026, alle ore 10 con Papa Leone. Collegamento su Rai 1 dalle 9.50.

La Domenica delle Palme segna l’inizio della Settimana Santa, che si sovrappone alla Quaresima. Solo con la celebrazione dell’ora nona del Giovedì Santo la Quaresima sarà finita e si entrerà a tutti gli effetti nel Triduo pasquale, memoriale della Passione, Morte e Risurrezione di Cristo. In occasione della Domenica delle Palme a Messa si legge il Passio, il racconto della Passione di Cristo.