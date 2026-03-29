Messa Domenica delle Palme 2026 Papa Leone XIV streaming e diretta tv: dove vedere

Oggi, 29 marzo 2026, Domenica delle Palme, Papa Leone XIV celebra la Messa in occasione della Domenica delle Palme. Inizia così la Settimana Santa, che ci porterà alla Pasqua di domenica prossima. Ma a che ora e dove vederla in diretta tv e in streaming? Appuntamento alle ore 10 di oggi, 29 marzo, dalla Piazza di San Pietro. Iniziano così i riti presieduti dal Papa nel tempo di Pasqua. Ma dove vedere in diretta tv e in streaming la Messa della Domenica delle Palme con Papa Leone? Ecco tutte le informazioni.

In tv

Sarà possibile seguire la Messa della Domenica delle Palme con Papa Leone oggi, 29 marzo 2026, alle ore 10. Diretta su Rai 1 e su Tv2000 (canale 28 del digitale terrestre). Su Rai 1 collegamento dalle 9.50, all’interno del programma A sua immagine con Lorena Bianchetti. Papa Leone XIV presiede la Messa della Domenica delle Palme da Piazza San Pietro. Si tratta di una celebrazione molto importante e suggestiva, durante la quale si ricorda l’accoglienza festante che venne riservata a Gesù quando entrò a Gerusalemme. Durante questa Messa viene letta la Passione. Al termine sempre su Rai 1 e Tv2000 la recita dell’Angelus.

Messa Domenica delle Palme Papa Leone streaming live

Se non siete a casa, potete seguire la Messa della Domenica delle Palme presieduta da Papa Leone XIV anche in diretta streaming su Rai Play, sul sito di Tv2000 e sui canali social e YouTube di Vatican Media.