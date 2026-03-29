Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 07:53
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Messa Domenica delle Palme 2026 Papa Leone XIV streaming e diretta tv: dove vedere

Immagine di copertina
AGF
di Antonio Scali
Immagine dell'autore

Messa Domenica delle Palme 2026 Papa Leone XIV streaming e diretta tv: dove vedere

Oggi, 29 marzo 2026, Domenica delle Palme, Papa Leone XIV celebra la Messa in occasione della Domenica delle Palme. Inizia così la Settimana Santa, che ci porterà alla Pasqua di domenica prossima. Ma a che ora e dove vederla in diretta tv e in streaming? Appuntamento alle ore 10 di oggi, 29 marzo, dalla Piazza di San Pietro. Iniziano così i riti presieduti dal Papa nel tempo di Pasqua. Ma dove vedere in diretta tv e in streaming la Messa della Domenica delle Palme con Papa Leone? Ecco tutte le informazioni.

In tv

Sarà possibile seguire la Messa della Domenica delle Palme con Papa Leone oggi, 29 marzo 2026, alle ore 10. Diretta su Rai 1 e su Tv2000 (canale 28 del digitale terrestre). Su Rai 1 collegamento dalle 9.50, all’interno del programma A sua immagine con Lorena Bianchetti. Papa Leone XIV presiede la Messa della Domenica delle Palme da Piazza San Pietro. Si tratta di una celebrazione molto importante e suggestiva, durante la quale si ricorda l’accoglienza festante che venne riservata a Gesù quando entrò a Gerusalemme. Durante questa Messa viene letta la Passione. Al termine sempre su Rai 1 e Tv2000 la recita dell’Angelus.

Messa Domenica delle Palme Papa Leone streaming live

Se non siete a casa, potete seguire la Messa della Domenica delle Palme presieduta da Papa Leone XIV anche in diretta streaming su Rai Play, sul sito di Tv2000 e sui canali social e YouTube di Vatican Media.

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Ascolti tv sabato 28 marzo: Canzoninissima, Amici, il serale, Pari e dispari
TV / A che ora inizia la Messa Domenica delle Palme 2026: l’orario della celebrazione con Papa Leone XIV
TV / Messa in tv 29 marzo 2026 (Domenica delle Palme), dove vedere su Rai 1 e Canale 5: orari, luogo, streaming
Ti potrebbe interessare
TV / Ascolti tv sabato 28 marzo: Canzoninissima, Amici, il serale, Pari e dispari
TV / A che ora inizia la Messa Domenica delle Palme 2026: l’orario della celebrazione con Papa Leone XIV
TV / Messa in tv 29 marzo 2026 (Domenica delle Palme), dove vedere su Rai 1 e Canale 5: orari, luogo, streaming
TV / Amici 2026, il serale: eliminati, chi è stato eliminato oggi, 28 marzo
TV / Amici 2026, il serale: le anticipazioni (ospiti, allievi e squadre) della seconda puntata
TV / Cattivissimo me 2: tutto quello che c’è da sapere sul film d’animazione
TV / Pari e dispari: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Amici 2026, il serale streaming e diretta tv: dove vedere la seconda puntata
TV / Canzonissima: le anticipazioni della seconda puntata
TV / Canzonissima streaming e diretta tv: dove vedere la seconda puntata
Ricerca