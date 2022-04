A che ora inizia la Messa della Divina Misericordia 2022 con Papa Francesco: l’orario su Rai 1 e Canale 5

A che ora inizia la Messa della Divina Misericordia in programma oggi, domenica 24 aprile 2022, con Papa Francesco da San Pietro? Appuntamento alle ore 10 di questa mattina, con diretta tv su Rai 1, Canale 5 e Tv2000. A seguire, alle ore 12, Papa Francesco presiede la recita del Regina Coeli. Si tratta della II domenica di Pasqua o della Divina Misericordia, che una volta era anche nota come domenica “in albis”, ed è appunto la domenica successiva a quella di Pasqua. Una solennità molto importante e infatti a presiedere la Messa è Papa Francesco dalla Basilica di San Pietro. Appuntamento dunque alle 10.

Streaming e tv

Abbiamo visto a che ora inizia la Messa della Divina Misericordia 2022, ma dove vederla in tv e in streaming? Come detto la celebrazione si svolge domenica 24 aprile in diretta dalla Basilica di San Pietro a Roma. La funzione viene trasmessa in diretta TV sia su Rai 1 che su TV2000. Ma anche su Canale 5. Per la Rai, è necessario sintonizzarsi sul canale principale di Viale Mazzini, quindi pigiare il tasto 1 del telecomando, oppure il tasto 101 per la pay-tv di Sky. Canale 5 è invece visibile al tasto 5 del digitale terrestre, 105 di Sky. In alternativa, la celebrazione viene trasmessa in diretta TV anche tramite TV2000. Il canale è disponibile in chiaro al tasto 28 del digitale terrestre, oppure al tasto 18 di Tivusat, così come al tasto 157 per Sky. La celebrazione si può seguire anche via streaming, tramite RaiPlay. Si accede alla piattaforma via desktop oppure scaricando l’app. Anche TV2000 offre un servizio streaming gratuito tramite la propria piattaforma. Bisognerà semplicemente accedere alla sezione Live per seguire in diretta la funzione religiosa. Stessa cosa su Mediaset Play selezionando la diretta di Canale 5.