Ultimo aggiornamento ore 17:56
Home » Spettacoli » TV
Home » Spettacoli » TV
TV

Memory: tutto quello che c’è da sapere sul film su Italia 1

di Anton Filippo Ferrari
Memory: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Questa sera, lunedì 16 febbraio 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Memory, film del 2022 diretto da Martin Campbell. È il remake americano del film belga De Zaak Alzheimer, diretto da Erik Van Looy e a sua volta tratto dal romanzo omonimo di Jef Geeraerts. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Alex è un sicario che, rifiutatosi di eseguire un lavoro per conto di un’organizzazione criminale, diventerà bersaglio della stessa organizzazione, dell’FBI e dei servizi segreti messicani e che seguiranno le sue tracce attraverso le scie di cadaveri che lascerà sulla sua strada.

Memory: il cast

Abbiamo visto la trama di Memory, ma qual è il cast completo del film su Italia 1? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • Liam Neeson: Alex Lewis
  • Guy Pearce: Vincent Serra
  • Monica Bellucci: Davana Sealman
  • Harold Torres: Hugo Marquez
  • Taj Atwal: Linda Amistead
  • Ray Fearon: Gerald Nussbaum
  • Daniel de Bourg: William Borden
  • Natalie Anderson: Maryanne Borden
  • Josh Taylor: Randy Sealman
  • Ray Stevenson: Det. Danny Mora
  • Lee Boardman: Mauricio
  • Stella Stocker: Maya
  • Doug Rao: Andy Villalobos
  • Atanas Srebrev: Dott. Joseph Myers
  • Scot Williams: Ellis Van Kamp
  • Rebecca Calder: Wendy Van Kamp
  • Antonio Jaramillo: Papa Leon

Streaming e tv

Dove vedere Memory in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – lunedì 16 febbraio 2026 – alle ore 21,20 su Italia 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
