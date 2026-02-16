Memory: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Questa sera, lunedì 16 febbraio 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Memory, film del 2022 diretto da Martin Campbell. È il remake americano del film belga De Zaak Alzheimer, diretto da Erik Van Looy e a sua volta tratto dal romanzo omonimo di Jef Geeraerts. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Alex è un sicario che, rifiutatosi di eseguire un lavoro per conto di un’organizzazione criminale, diventerà bersaglio della stessa organizzazione, dell’FBI e dei servizi segreti messicani e che seguiranno le sue tracce attraverso le scie di cadaveri che lascerà sulla sua strada.

Memory: il cast

Abbiamo visto la trama di Memory, ma qual è il cast completo del film su Italia 1? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Liam Neeson: Alex Lewis

Guy Pearce: Vincent Serra

Monica Bellucci: Davana Sealman

Harold Torres: Hugo Marquez

Taj Atwal: Linda Amistead

Ray Fearon: Gerald Nussbaum

Daniel de Bourg: William Borden

Natalie Anderson: Maryanne Borden

Josh Taylor: Randy Sealman

Ray Stevenson: Det. Danny Mora

Lee Boardman: Mauricio

Stella Stocker: Maya

Doug Rao: Andy Villalobos

Atanas Srebrev: Dott. Joseph Myers

Scot Williams: Ellis Van Kamp

Rebecca Calder: Wendy Van Kamp

Antonio Jaramillo: Papa Leon

Streaming e tv

Dove vedere Memory in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – lunedì 16 febbraio 2026 – alle ore 21,20 su Italia 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.