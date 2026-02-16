Memory: tutto quello che c’è da sapere sul film su Italia 1
Memory: trama, cast e streaming del film su Italia 1
Questa sera, lunedì 16 febbraio 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Memory, film del 2022 diretto da Martin Campbell. È il remake americano del film belga De Zaak Alzheimer, diretto da Erik Van Looy e a sua volta tratto dal romanzo omonimo di Jef Geeraerts. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.
Trama
Alex è un sicario che, rifiutatosi di eseguire un lavoro per conto di un’organizzazione criminale, diventerà bersaglio della stessa organizzazione, dell’FBI e dei servizi segreti messicani e che seguiranno le sue tracce attraverso le scie di cadaveri che lascerà sulla sua strada.
Memory: il cast
Abbiamo visto la trama di Memory, ma qual è il cast completo del film su Italia 1? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:
- Liam Neeson: Alex Lewis
- Guy Pearce: Vincent Serra
- Monica Bellucci: Davana Sealman
- Harold Torres: Hugo Marquez
- Taj Atwal: Linda Amistead
- Ray Fearon: Gerald Nussbaum
- Daniel de Bourg: William Borden
- Natalie Anderson: Maryanne Borden
- Josh Taylor: Randy Sealman
- Ray Stevenson: Det. Danny Mora
- Lee Boardman: Mauricio
- Stella Stocker: Maya
- Doug Rao: Andy Villalobos
- Atanas Srebrev: Dott. Joseph Myers
- Scot Williams: Ellis Van Kamp
- Rebecca Calder: Wendy Van Kamp
- Antonio Jaramillo: Papa Leon
Streaming e tv
Dove vedere Memory in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – lunedì 16 febbraio 2026 – alle ore 21,20 su Italia 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.