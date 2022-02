Meduza: tutte le canzoni (discografia) degli ospiti al Festival di Sanremo 2022

MEDUZA CANZONI – Stasera, 1 febbraio, al Festival di Sanremo 2022 saranno ospiti i Meduza, gruppo house italiano, formatosi nel 2019 e composto dai tre produttori Simone Giani, Luca De Gregorio e Mattia Vitale. I tre artisti si esibiranno sul palco del teatro Ariston davanti a milioni di telespettatori. Ma quali sono le canzoni (la discografia) dei Meduza? Ecco tutti i loro lavori:

EP

2021 – Introducing Meduza

Singoli

2019 – Piece of Your Heart (con i Goodboys)

2019 – Lose Control (con Becky Hill e i Goodboys)

2020 – Born to Love (feat. SHELLS)

2020 – Paradise (feat. Dermot Kennedy)

2021 – Headrush (feat. Elroii)

2021 – Tell It to My Heart (feat. Hozier)

Remix

2018 – Friendry Fires – Heaven Let Me In

2019 – Ferreck Dawn – In My Arms

2019 – MK – Body 2 Body

2019 – Ritual – Using

2019 – R Plus e Dido – My Boy

2020 – Dermot Kennedy – Power over Me

2020 – Lifelike e Kris Menace – Discopolis 2.0

2020 – John Legend – Wild

2021 – Faithless – Innadadance (feat. Suli Breaks & Jazzie B)

2021 – Ed Sheeran – Bad Habits

Perché si chiamano così?

Abbiamo visto le canzoni dei Meduza, ma perché si chiamano così? Nel 2014 Mattia e Simone decidono di iniziare a produrre musica propria e l’anno seguente entra a far parte del gruppo anche Luca. Nel 2018 iniziano a lavorare a Londra per la Universal UK. Nel 2019 nasce ufficialmente il progetto attuale. Il nome Meduza viene scelto dal trio per il fascino nei confronti della sorella mortale Gorgone Medusa, figura mitologica dell’antica Grecia e per rispecchiare la loro italianità con il marchio Versace. Di questo magari parleranno anche stasera, 1 febbraio, al Festival di Sanremo 2022.