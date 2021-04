Maurizio Costanzo Show 2021, le anticipazioni e gli ospiti della quarta puntata | 21 aprile

Torna questa sera, mercoledì 21 aprile 2021, in seconda serata su Canale 5 il Maurizio Costanzo Show, lo storico talk condotto da Maurizio Costanzo e giunto alla 39esima edizione. Ecco le anticipazioni e gli ospiti della quinta puntata di questa edizione in onda stasera, 14 aprile, dalle 23.45.

Anticipazioni e ospiti

Stasera tornarnerà l’Uno contro tutti, in cui un ospite che divide l’opinione pubblica risponde alle domande di una ventina di giornalisti e opinionisti seduti nelle prime file del teatro. Tra i protagonisti delle passate edizioni troviamo Carmelo Bene, Aldo Busi, Ambra Angiolini, Alba Parietti, Fabrizio Corona, Simona Ventura e Valeria Marini. L’ospite della puntata in onda oggi, 21 aprile 2021, in seconda serata sarà Matteo Salvini, leader della Lega. Dall’altra parte saranno schierati: Pietro Sansonetti, direttore del quotidiano Il riformista; Francesco Borgonovo, vice direttore del quotidiano La verità; Giampiero Mughini; Claudia Fusani; Annalisa Chirico. Appuntamento con il Maurizio Costanzo Show questa sera, 21 aprile 2021, per la quinta puntata, su Canale 5 intorno alle ore 23,45.

Streaming e tv

Dove vedere in tv il Maurizio Costanzo Show? Il programma va in onda su Canale 5 da stasera, mercoledì 21 aprile 2021, a partire dalle 23,45. La rete ammiraglia Mediaset viene trasmessa sul quinto canale del vostro digitale terrestre, ma potete trovarla anche sul 505 (in HD) o sul 105 di Sky. Non sarete in casa durante la messa in onda del talk ma non volete perdervelo per nulla al mondo? Non c’è problema: il Maurizio Costanzo Show è disponibile anche in streaming. Dove? Ovviamente su Mediaset Play, la piattaforma del Biscione che permette di vedere tutti i programmi che vanno in onda sulle reti Mediaset anche su pc, smartphone e tablet. Per usufruire di Mediaset Play, vi basta accedere – è completamente gratis – con una mail o un account social e poi scegliere dal menu la diretta del canale che vi interessa. In questo caso, Canale 5. Sulla piattaforma, alcuni contenuti sono disponibili anche on demand, e quindi in ogni momento.

Dove vedere Canale 5 in streaming

Potrebbero interessarti Ulisse, Il piacere della scoperta: quante puntate, durata e quando finisce Buongiorno, mamma: la trama della prossima puntata, la seconda Ulisse, il piacere della scoperta: le anticipazioni della prima puntata su Rai 1