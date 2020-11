Chi è Matteo Martari, l’attore che interpreta Marco Buratti ne L’Alligatore

Chi è Matteo Martari, l’attore che interpreta Marco Buratti, il protagonista della serie tv L’Alligatore? Il giovane attore lo ricordiamo per l’esordio al cinema nel film La felicità è un sistema complesso di Gianni Zanasi, al quale seguono anche le prime esperienze sul piccolo schermo come in Non uccidere, serie tv dove interpreta il poliziotto Andrea Russo. Ma è con Luisa Spagnoli che Matteo conquista il primo ruolo da protagonista. Poi altri ruoli principali: nella fiction Rai Un passo dal cielo, dove interpreta il personaggio di Albert Kroess; e quello del vicequestore Francesco Visentin in Sotto copertura 2. Seguono anche importanti partecipazioni sul grande schermo in film come Il mio Godard, Fabrizio De André – Principe libero e La dea fortuna. Nel 2020 Matteo Martari è inoltre nel cast della miniserie Bella da morire e nel film Il giorno e la notte di Daniele Vicari. Nella nuova serie tv L’Alligatore Matteo Martari ricopre il ruolo di Marco Buratti detto “Alligatore” ex cantante blues che, dopo sette anni di galera ingiusta, riprende in mano la sua vita senza più voler essere indifferente verso quel che succede. Ecco quindi che il protagonista decide di trasformarsi in un detective senza licenza per aiutare il suo ex compagno di cella Magagnin a uscire dai guai.

Biografia

Ma chi è Matteo Martari? L’attore nasce a Verona il 12 dicembre del 1983. Dopo essersi diplomato alla scuola alberghiera, a 21 anni si trasferisce a Milano e inizia a lavorare come modello per alcune delle più prestigiose case di moda: Prada, Moschino, Mash, Franklin & Marshall, Woolrich, Diesel. Ma quello che lui da sempre voleva fare era l’attore. E così la passione per la recitazione lo porta a frequentare la scuola di teatro Quelli di Grock a Milano. Nel 2012 debutta a teatro recitando nell’opera teatrale Un angelo è sceso a Babilonia, per la regia di Fernanda Calati e nel 2013 è di nuovo in scena con lo spettacolo teatrale Yerma, di Maurizio Salvalalio. Finita la scuola si trasferisce a Roma.

Matteo Martani (Marco Buratti ne L’Alligatore): fidanzata, vita privata

Matteo Martani (Marco Buratti ne L’Alligatore, fiction Rai 2) è fidanzato? Sulla vita privata di Matteo Martani non sappiamo tantissimo. Sappiamo però che dal 2017 è legato sentimentalmente all’ex Miss Italia, ora attrice di successo, Miriam Leone.

