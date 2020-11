L’alligatore, la nuova serie tv in arrivo su Rai 2: trama, cast, streaming, libri

Arriva una nuova serie tv in casa Rai dalle sfumature crime: si tratta de L’alligatore, storia tratta dagli omonimi romanzi best seller di Massimo Carlotto composta da quattro episodi che vanno in onda a partire da mercoledì 25 novembre, in prima serata, su Rai 2. La serie tv è ambientata nella Laguna Veneta e racconta la storia di un ex galeotto ed un ex cantante conosciuto semplicemente come L’alligatore, un soprannome che del resto gli calza perfettamente poiché, dopo essere finito in carcere per errore (poiché innocente), ha imparato come farsi spazio tra la melma della criminalità. Vediamo di cosa parla la serie tv, chi vediamo nel cast e quanti sono i libri da recuperare.

Trama

Dopo sette anni in carcere, passati ingiustamente poiché innocente, Marco Buratti, ex cantante conosciuto da tutti come L’alligatore, vuole vivere appieno la sua vita. Appena uscito dal carcere, accetta di indagare sui guai dell’ex compagno di cella, Magagnin, chiedendo aiuto ad un altro ex compagno di cella, Beniamino Rossini, abile con coltello, mani e soprattutto pistole. Marco dà inizio alla sua nuova vita, cercando di destreggiarsi tra le novità e il vecchio amore per Greta, ma lei non riesce a perdonarlo, lo accusa di aver tradito la sua fiducia. Sette anni in carcere gli sono costati l’amore e la voce. Marco mette insieme una banda bizzarra d’investigatori formata quindi da un ambientalista pacifista, Max detto La Memoria, e un contrabbandiere con un passato nella malavita milanese, Beniamino.

Cast

Chi vediamo nel cast? Partiamo dal protagonista, L’alligatore, ovvero Marco Buratti, interpretato da Matteo Martari. Al suo fianco Rossini è interpretato da Thomas Trabacchi, mentre Greta è interpretata da Valeria Solarino. Max è Gianluca Gobbi, Castelli è Fausto Maria Sciaparra e Pellegrini è Andrea Gherpelli. Marielita è Shalana Santana e Virna è Eleonora Giovanardi.

Quante puntate

Da quante puntate è composta la prima stagione de L’alligatore? Come già detto, le puntate in totale sono quattro, per cui andrà in onda per quattro settimane. Ecco il calendario:

Prima puntata, 25 novembre

Seconda puntata, 2 dicembre

Terza puntata, 9 dicembre

Quarta puntata, 16 dicembre

Libri

Massimo Carlotti ha scritto tanti romanzi, ma quella che va in onda su Rai 2 è tratta dalla serie de L’alligatore. Ecco da quali libri è composta:

La verità dell’alligatore

Il mistero di Mangiabarche

Nessuna cortesia all’uscita

Il corriere colombiano

Il maestro di nodi

Dimmi che non vuoi morire

L’amore del bandito

La banda degli amanti

Per tutto l’oro del mondo

Blues per cuori fuorilegge e vecchie puttane

Streaming

Ma dove vedere L’alligatore? La serie tv, come già detto, va in onda su Rai 2 in prima tv e in prima serata a partire da mercoledì 25 novembre 2020, ore 21:20. Il secondo canale della Rai è disponibile al tasto 2 del telecomando o al tasto 502 per la versione HD. Chi invece vuole seguire o recuperare gli episodi già andati onda può accedere direttamente a RaiPlay o anche alla sua applicazione per smartphone e tablet.

