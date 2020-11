L’alligatore, il cast della serie crime di Rai 2

Dai romanzi best seller di Massimo Carlotto arriva la trasposizione televisiva de L’alligatore, una nuova serie tv crime che vede come protagonista un ex carcerato, Marco Buratti conosciuto come L’alligatore. Prima di finire in galera, sette anni prima, Marco era un cantante di Blues, la sua carriera andava forte così come la sua vita sentimentale, con la cantante rock Greta. Ma, dopo essere finito dentro, Marco ha appreso che non avrebbe cantato più. Greta, sentitasi tradita, è scappata via all’estero e si è rifatta una vita con un’altra persona. Sette anni dopo, Marco torna in libertà e decide di aiutare a risolvere dei casi particolari mettendo in piedi una gang particolare, fatta di ex compagni di cella abili ad eludere la legge. Ma chi fa parte del cast?

La trama de L’alligatore

Il cast

Partiamo dal protagonista, Matteo Martari, che interpreta Marco Buratti conosciuto anche come L’alligatore. Buratti è stato ingiustamente condannato a sette anni di carcere ed è ossessionato dalla giustizia per cui, una volta fuori, mette in piedi una banda di investigatori. La sua ex, Greta, una rock star dalla bellezza sconvolgente, ha deciso di rifarsi una vita ed è scappata all’estero puntando alla carriera, perché certa di non poterlo perdonare. Ad interpretare Greta è Valeria Solarino. Nel cast vediamo poi Beniamino Rossini interpretato da Thomas Trabacchi, mentre Max è interpretato da Gianluca Gobbi.

Tutto su L’alligatore: trama, cast, libri, puntate, streaming

Poi vediamo Castelli interpretato da Fausto Maria Sciarappa, Pellegrini invece è interpretato da Andrea Gherpelli, Marielita è interpretata da Shalana Santana e Virna è interpretata da Eleonora Giovanardi. Gualtieri Burzi interpreta Rudy, Maya Talem invece è Sylvie, Francesco Meoni è Marietto, Renato Marchetti è il commissario Marangoni e Jerry Mastrodomenico è Campagna. E ancora vediamo Luca Filippi, Maria Rosaria Russo, Fabio Brunetti, Massimo Bellinzoni, Mariela Garrica, Enrico Salimbeni e Stefano Scherini.

