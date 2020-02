MasterChef Italia 9, le anticipazioni e gli ospiti dell’undicesima puntata del 27 febbraio

Questa sera, giovedì 27 febbraio 2020, va in onda l’undicesima puntata della nona edizione di MasterChef Italia. Anche stasera gli aspiranti chef si daranno battaglia pur di riuscire a non essere eliminati e arrivare fino in finale. Cosa accadrà nella puntata di stasera?

La gara entra sempre più nel vivo, con i concorrenti che saranno nuovamente sottoposti a prove di grande livello e sempre più complesse. La nona edizione del cooking show conta su tre giudici: Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli. A loro l’insindacabile decisione su chi salvare e chi mandare a casa.

Di seguito, vediamo le anticipazioni dell’undicesima puntata di MasterChef Italia.

Le anticipazioni dell’undicesima puntata

Siamo arrivati alla semifinale. Manca soltanto una puntata per terminare questa nona edizione di MasterChef e i concorrenti in gara sono soltanto cinque. Soltanto uno tra Antonio, Davide, Maria Teresa, Marisa e Nicolò potrà vincere il titolo di nono masterchef italiano ma, fino ad allora, tutti lotteranno sodo per guadagnarsi un posto nella finale.

La puntata che va in onda questa sera, giovedì 27 febbraio 2020, è la semifinale. Si partirà con una Mystery Box molto particolare per gli aspiranti chef in gara: a ognuno di loro verrà assegnato un “piatto del ricordo”, portato da persone a loro speciali.

Chi vincerà la Mystery Box avrà un vantaggio da sfruttare per affrontare l’Invention Test: per questa puntata, gli aspiranti chef dovranno emulare il lavoro di Bruno Barbieri e Antonino Cannavacciuolo, che si metteranno ai fornelli per l’occasione.

L’esterna della semifinale porterà i superstiti in gara a Parigi al cospetto dello chef Yannick Alléno, patron del pluristellato ristorante Pavillon Ledoyen.

Lavorare in un ristorante stellato per loro sarà difficile, soprattutto confrontarsi con piatti caratterizzati da estetica, tecnica e concept raffinati.

La puntata si concluderà con il temuto pressure: l’ultimo errore sarà fatale perché siamo a un passo dalla finale.

Chi sarà costretto a togliersi il grembiule e a lasciare per sempre la cucina di Masterchef? Lo scopriremo nella puntata di stasera, 27 febbraio, su Sky Uno (canale 108 del digitale terrestre).

