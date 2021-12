Masterchef Italia 11: le anticipazioni della seconda puntata, 23 dicembre

Questa sera, giovedì 23 dicembre 2021, alle ore 21.15 su Sky Uno va in onda la seconda puntata di Masterchef 11, il cooking show di Sky giunto all’undicesima edizione. Nuovi cuochi amatoriali sono pronti a darsi battaglia e superare temutissime prove, ma soprattutto dovranno fare i conti con i tre giudici di Masterchef 11: Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli. In tutto sono previste 12 puntate, ogni giovedì, con due episodi per ognuna. Vediamo insieme le anticipazioni della seconda puntata di oggi, 23 dicembre.

Anticipazioni

Come di consueto, le prime due puntate sono dedicate alle selezioni dei 20 concorrenti che entreranno nella Masterclass. Questa sera, nella seconda puntata, proseguono le selezioni degli aspiranti chef. Sarà il momento delle Prove di Abilità, uno step che li vedrà più che mai protagonisti: i potenziali componenti della Masterclass che hanno superato indenni la prima fase verranno divisi in tre gruppi sulla base del loro rendimento nel corso del Live Cooking e delle carenze o dei punti deboli emersi; ognuno dei tre gruppi dovrà affrontare una prova ideata personalmente da uno dei giudici: Chef Locatelli vorrà far emergere l’originalità, Chef Barbieri creerà un esame più tecnico, Chef Cannavacciuolo si focalizzerà sul senso estetico e sulla sua importanza nell’impiattamento.

In più, due giudici su tre – Barbieri e Cannavacciuolo – avranno ancora la possibilità di apporre la propria firma su un grembiule, come già fatto la scorsa settimana da Locatelli, dimostrando di volerci mettere la faccia rispetto ai no dati dai loro colleghi e salvare l’aspirante chef. In ognuna delle prove – al centro del secondo appuntamento con il cooking show di Sky prodotto da Endemol Shine Italy – i giudici avranno la possibilità di individuare i migliori cuochi amatoriali d’Italia: con il loro consenso unanime, il concorrente guadagnerà finalmente l’agognato grembiule con, cucito, il proprio nome.

Chi dimostrerà di non avere autocontrollo e sangue freddo dovrà tornare a casa, proprio come chiunque dovesse far emergere altre lacune per ora insormontabili. Chi invece non riuscirà a mettere d’accordo i tre Chef stellati avrà a propria disposizione un’ultima, decisiva, chance per poter entrare nella Masterclass, la Sfida Finale. Una prova da dentro o fuori, in cui sarà fondamentale convincere Barbieri, Cannavacciuolo e Locatelli dimostrando loro di essere in grado di superare i propri errori e di avere tutti i requisiti fondamentali per poter conquistare il grembiule più ambito.

Alla fine dei due episodi di Masterchef di oggi i 20 componenti ufficiali della Masterclass di questa stagione potranno finalmente entrare nella cucina di MasterChef Italia, iniziando così il percorso che porterà solo uno di loro ad aggiudicarsi 100.000 euro in gettoni d’oro, a pubblicare il proprio primo libro di ricette e ad accedere ad un prestigioso corso di alta formazione presso ALMA, La Scuola Internazionale di Cucina Italiana.

Streaming e tv

Abbiamo visto le anticipazioni di Masterchef 11, ma dove vederlo in diretta tv e in streaming? Il programma, come detto, va in onda il giovedì sera in prima serata tv alle ore 21,15 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455) a partire dal 16 dicembre 2021, sempre disponibile on demand, visibile su Sky go, su smartphone, tablet e pc, anche in viaggio nei paesi dell’unione europea, e in streaming su Now. Al momento non è prevista la trasmissione su Tv8 in chiaro, che avverrà nei prossimi mesi.