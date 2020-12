Masterchef 10 streaming e diretta tv: dove vedere la terza puntata

Stasera, giovedì 31 dicembre 2020 (Capodanno), alle ore 21,15 su Sky Uno va in onda la terza puntata di Masterchef 10 Italia, un’edizione che si preannuncia spettacolare e multiculturale. Ci saranno concorrenti dalla Cina, dagli Stati Uniti, dal Marocco, dall’Albania. “Riflesso dell’Italia moderna”. Ma dove vedere la terza puntata di Masterchef Italia 10 in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

Il programma, come detto, va in onda stasera, 31 dicembre 2020, in prima serata tv (ore 21,15) su Sky Uno HD, Sky Uno HD +1. Il prossimo anno poi la messa in onda in chiaro su Tv8.

Masterchef 10 streaming live

Non solo diretta tv. Sarà possibile seguire i vari episodi anche in live streaming tramite la piattaforma (riservata agli abbonati Sky), SkyGo. Vi siete persi qualche puntata? Niente panico, grazie alla funzione on demand di MySky, potrete recuperare i vari episodi facilmente. Previste poi repliche durante la settimana.

Le parole dei giudici

“I concorrenti sono veramente abili, hanno dovuto fin dal primo step dopo le selezioni scegliere degli ingredienti dalla dispensa in studio e cucinare un piatto in 40 minuti – ha detto lo storico giudice, Bruno Barbieri -. Normalmente se li portavano da casa . Questo ci ha fatto davvero capire chi aveva talento”. Interrotta dal Covid nella fase del casting, la decima edizione è stata riformulata in corso d’opera con le selezioni digitali: “Siamo entrati nelle case dei concorrenti attraverso il video, è stato davvero intimo”, ha spiegato Giorgio Locatelli, giudice per la terza edizione di fila. “In questi dieci anni di talent – ha detto Antonino Cannavacciuolo – parole, tecniche e ingredienti sono entrati nelle case degli italiani. Se oggi la gente ne sa di più di cucina è anche merito di questo programma”.

