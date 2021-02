Masterchef 10, eliminati: chi è stato eliminato oggi

MASTERCHEF ELIMINATI – Chi è stato eliminato oggi, 18 febbraio 2021, al termine della decima puntata di Masterchef 10? A dover lasciare il cooking show di Sky Uno sono stati Jia Bi e.. notizia in aggiornamento…

Concorrenti e giudici

Abbiamo visto chi è stato eliminato oggi – giovedì 18 febbraio – da Masterchef 10, ma quali sono i concorrenti? Ecco la lista completa:

MAXWELL ALEXANDER – ELIMINATO

FRANCESCO AQUILA

VALERIA CASERTA – ELIMINATA

CRISTIANO CAVOLINI – ELIMINATO

ANTONIO COLASANTO

AZZURRA D’ARPA

FEDERICA DI LIETO

MONIR EDDARDARY

JIA BI GE – ELIMINATA

FRANCESCO GENOVESE – ELIMINATO

EDUARD LORA ALCANTARA

DAIANA MELI – ELIMINATA

ILDA MUJA – ELIMINATA

ALESSANDRA NIOI – ELIMINATA

IGOR NORI – ELIMINATO

MARCO PICCOLO – ELIMINATO

GIUSEPPE RICCHIUTI – ELIMINATO

SEDIGHE SHARIFI DAHAJI – ELIMINATA

IRISH SOLDANI – ELIMINATO

IRENE VOLPE

A decidere chi viene eliminato da Masterchef 10 sono i giudici della decima edizione. Chi sono? I tre chef sono: Bruno Barbieri (presente dalla prima edizione), Giorgio Locatelli e Antonino Cannavacciulo. “È il decimo anno e bisognava tirare fuori qualcosa in più – ha detto Barbieri in conferenza stampa -. Ci siamo divertiti, siamo stati giudici complici anche se slegati per via delle maschere e dei camerini distanziati”. Locatelli: “Mi sono trovato bene in questa bolla di 120 persone che si è creata. Tutti hanno reagito positivamente”. Cannavacciulo: “Ci siamo divertiti molto. In dieci anni è cresciuta l’Italia del food che cerca gli ingredienti e legge l’etichetta”.

Streaming e tv

Abbiamo visto gli eliminati di oggi – giovedì 18 febbraio – da Masterchef Italia 10, ma dove vedere le puntate in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda il giovedì sera in prima serata tv (ore 21,15) su Sky Uno HD, Sky Uno HD +1. Sarà possibile seguire i vari episodi anche in live streaming tramite la piattaforma (riservata agli abbonati Sky), SkyGo. Vi siete persi qualche puntata? Niente panico, grazie alla funzione on demand di MySky, potrete recuperare i vari episodi facilmente. Previste poi repliche durante la settimana.

