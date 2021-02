Masterchef 10: anticipazioni e ospiti della decima puntata, 18 febbraio

Questa sera, giovedì 18 febbraio 2021, alle ore 21,15 su Sky Uno va in onda la decima puntata di Masterchef 10 Italia che vedrà i tre giudici (Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciulo e Giorgio Locatelli) alle prese con gli aspiranti chef rimasti in gara. Ma cosa succederà stasera, 18 febbraio? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Nella decima puntata vedremo i concorrenti rimasti in gara (dopo l’eliminazione di Maxwell, sono rimasti in otto) affrontarsi nell’ultimo Skill Test della stagione e una temuta prova di pasticceria, anche se senza Iginio Massari. A tenere alta la bandiera dell’amarissima prova dei dolci c’è il pastry chef Andrea Tortora, tre stelle Michelin, che allieterà i concorrenti nell’Invention Test con una delle sue creazioni. Ma prima ci sarà la Mystery Box: questa volta i concorrenti non troveranno nulla sotto la scatola, ma dovranno scegliere una tecnica di cottura per centrare la prova e il tema della settimana, ovvero la Completezza. Il migliore otterrà un vantaggio nell’Invention Test a base di tecniche sopraffine di pasticceria e chi avrà la meglio potrà avvantaggiarsi nello Skill Test. Anche questa volta si tratta di una prova a tre step con un unico filo conduttore: il peggiore dovrà lasciare MasterChef.

Streaming e tv

Abbiamo visto le anticipazioni, ma dove vedere la decima puntata di Masterchef 10 in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda il giovedì sera in prima serata tv (ore 21,15) su Sky Uno HD, Sky Uno HD +1. Il prossimo anno poi la messa in onda in chiaro su Tv8. Non solo diretta tv. Sarà possibile seguire i vari episodi anche in live streaming tramite la piattaforma (riservata agli abbonati Sky), SkyGo. Vi siete persi qualche puntata? Niente panico, grazie alla funzione on demand di MySky, potrete recuperare i vari episodi facilmente. Previste poi repliche durante la settimana.

