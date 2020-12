Massimo Cannoletta, 46 anni, pugliese, è diventato una celebrità in Italia nelle ultime settimane per la sua fortunata partecipazione al quiz pre-serale di RaiUno, L’Eredità. Dopo 51 puntate consecutive, il super campione – che ha battuto ogni record del programma tv – ha deciso di ritirarsi.

“Da un po’ di tempo cominciavo a pensare che sarei stato eliminato, ma non succedeva. Iniziava a mancarmi la concentrazione degli inizi e poi non è semplice partecipare a un gioco così in piena pandemia. Sono stato quasi due mesi chiuso da solo in albergo, uscivo solo per registrare: alla lunga la situazione è diventata sfiancante”, spiega Cannoletta in una intervista al Corriere della Sera.

“Avevo anche paura di stancare il pubblico e temevo di poter nuocere a un programma che mi ha dato tantissimo rimanendo per troppo tempo: non volevo essere una zavorra”.

Il super campione racconta che adesso – conclusa l’esperienza a L’Eredità – riprenderà la sua attività di divulgatore: “Voglio continuare a fare quello che facevo prima: divulgazione sui miei canali social, Twitter e Instagram”, dice. “Posso dedicare una parte di quella somma a un progetto più strutturato e poi ho anche un nuovo bacino di utenti che si è molto allargato grazie alla mia partecipazione al gioco di RaiUno”.

Gli haters? “L’unica cosa che mi fa davvero arrabbiare – spiega Cannoletta – è se qualcuno dubita della trasparenza del programma: nessuno mi ha mai passato le risposte. La squadra dell’Eredità è stata impeccabile”.

Un'avventura incredibile, una gioia ogni sera.

Un percorso durato molto più di quanto mi aspettassi.

Ora continua su altri sentieri, su Twitter e Instagram. Grazie a chi mi ha scritto, sostenuto, incitato o criticato. Grazie a tutti. E soprattutto grazie, Flavio. #leredita https://t.co/LVRt7483Sz — Massimo Cannoletta (@Massimo20_IT) December 23, 2020

