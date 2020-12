L’Eredità, il campione Massimo Cannoletta lascia definitivamente il programma

Prima o poi doveva accadere. Massimo Cannoletta, lo storico campione de L’Eredità, ha lasciato ufficialmente il quiz di Rai 1. Il suo addio definitivo a L’Eredità è avvenuto nel corso della puntata andata in onda oggi, 23 dicembre 2020. Come mai Massimo Cannoletta ha lasciato da campione il gioco? Ha strabiliato tutti per la sua bravura e capacità di trovare risposte a qualsiasi domanda, dimostrando una conoscenza e una cultura fuori dal comune. Meritatamente ha quindi vinto 280mila euro. È stato campione per 51 giorni, riuscendo a giocare ben 33 ghigliottine.

Alla fine della puntata di oggi, 23 dicembre 2020, prima della Ghigliottina, lo storico campione, dopo circa due mesi di permanenza, ha annunciato il suo addio al quiz condotto da Flavio Insinna, tra la commozione di tutto lo studio. Una notizia giunta come un fulmine a ciel sereno, e che ha emozionato sia lo stesso Massimo Cannoletta che il presentatore. Un addio senza passare per l’eliminazione: lo ha annunciato lo stesso campione durante la puntata di questa sera, quando si è qualificato per l’ennesimo Triello della trasmissione. “Devo andare a fare il presepe”, ha detto Massimo con le lacrime agli occhi. Al che il conduttore di Rai 1 ha raccolto la palla al balzo: “È un modo gentile – come gentile sei tu – per dire che vai via”.

“Grazie a tutti, a tutta la squadra. Nel momento in cui sarà passata questa pandemia, mi aspetto da te una stretta di mano e un abbraccio. Voglio ringraziare la regia e i tecnici, tutti. Voglio dedicare questa mia partecipazione alle persone positive al virus che mi hanno scritto in queste settimane e hanno ringraziato, non solo me ma tutti noi, per aver alleggerito la loro situazione”, sono state le parole di Massimo. A quel punto anche Insinna si è emozionato per un istante, poi lo ha salutato commosso: “Non è mai un addio. Hai ragione: finirà tutto. Ora vai, che sennò si complica tutto”. Il nuovo campione è Francesco, che però non è riuscito a indovinare la parola della ghigliottina.

Tutto quello che c’è da sapere sul campione de L’Eredità

Un’avventura incredibile, una gioia ogni sera.

Un percorso durato molto più di quanto mi aspettassi.

Ora continua su altri sentieri, su Twitter e Instagram. Grazie a chi mi ha scritto, sostenuto, incitato o criticato. Grazie a tutti. E soprattutto grazie, Flavio. #leredita https://t.co/LVRt7483Sz — Massimo Cannoletta (@Massimo20_IT) December 23, 2020

Chi è Massimo Cannoletta: quanto ha vinto

Ma chi è Massimo Cannoletta e quanto ha vinto? Originario di Lecce, Massimo è un divulgatore storico-artistico e ha girato il mondo. Nel corso di queste puntate ha dimostrato grande cultura generale, arrivando a battere il record di vittorie a L’Eredità. Dopo un inizio un po’ stentato, nel quale non era riuscito a indovinare la parola alla Ghigliottina, poi Massimo ha messo a segno un paio di colpi vincenti, arrivando a vincere 280mila euro.

Laureato in Scienze politiche, parla cinque lingue. Inoltre ha realizzato un podcast, Massimo20, presente su Youtube, Spreaker, Spotify ed Instagram. Ha una cultura vastissima, tanto da rispondere quasi sempre correttamente alle domande, anche più difficili, di Flavio Insinna. Non finisce mai di stupire il conduttore e il pubblico da casa. Curioso un po’ di qualsiasi materia, ha una grande memoria, che gli permette di aprire ogni volta il giusto cassettino.

Per la pandemia Massimo Cannoletta non lavora da aprile e per questo il pubblico di Rai 1 lo ha subito adottato. Riservato sulla sua vita privata, sappiamo che il campione de L’Eredità possiede un canale YouTube dove pubblica video inerenti ai suoi viaggi: si occupa infatti di far conoscere la storia e l’arte a livello internazionale.

