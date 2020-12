Quanto ha vinto Massimo Cannoletta, il campione de L’Eredità

Massimo Cannoletta è il super campione de L’Eredità, il quiz di Rai 1 condotto da Flavio Insinna. Nato a Lecce, 46 anni, ha conquistato il pubblico dimostrando grande preparazione, competenza e curiosità. Sempre sorridente, è campione da ben 25 puntate. Ma quanto ha vinto Massimo Cannoletta? In più di un’occasione infatti, oltre a sbaragliare la concorrenza, ha indovinato la parola della ghigliottina, portando a casa il montepremi.

Tutto quello che c’è da sapere sul campione de L’Eredità

Originario di Lecce, Massimo è un divulgatore storico-artistico e ha fatto per due volte il giro del mondo. Laureato in Scienze politiche, parla cinque lingue. Inoltre ha realizzato un podcast, Massimo20, presente su Youtube, Spreaker, Spotify ed Instagram. Ha una cultura vastissima, tanto da rispondere quasi sempre correttamente alle domande, anche più difficili, di Flavio Insinna. Non finisce mai di stupire il conduttore e il pubblico da casa. Curioso un po’ di qualsiasi materia, ha una grande memoria, che gli permette di aprire ogni volta il giusto cassettino. Per la pandemia Massimo Cannoletta non lavora da aprile e per questo il pubblico di Rai 1 lo ha subito adottato.

La scorsa settimana in una puntata de L’Eredità è riuscito a indovinare tutte le nove risposte del ‘triello’ (la sfida a tre prima della ghigliottina), senza dare la possibilità agli altri concorrenti di giocare. Una curiosità: aveva partecipato allo storico quiz di Rai 1 nel 2005, venendo però subito eliminato.

Quanto ha vinto

Finora Massimo Cannoletta si è seduto al tavolo della ghigliottina ben 19 volte, arrivando a vincere in tutto 185mila euro: l’ultimo trionfo domenica 29 novembre. Ripercorrendo i suoi trionfi, innanzitutto ha vinto 40.000 euro l’11 novembre, meno di una settimana dopo, lunedì 16, si è portato a casa 90.000 euro. Il 26 ancora una vittoria con 22.500 euro. Nell’ultimo weekend di Novembre, il 28 e il 29, Massimo Cannoletta è riuscito a vincere per due volte consecutive la stessa cifra, 16.250 euro. Ad oggi quindi ha vinto in tutto 185mila euro. Una bella somma, decisamente meritata, considerando anche che non lavora da aprile a causa del Covid.

