Chi è Massimiliano Caiazzo, l’attore che interpreta Carmine in Mare Fuori: età, biografia, vita privata, Instagram

Massimiliano Caiazzo è un giovane attore che interpreta Carmine nella popolare serie di Rai 2 Mare Fuori. Il suo personaggio è un ragazzo che viene da Napoli e che vive una realtà difficile. La sua famiglia infatti appartiene alla camorra. Ma chi è Massimiliano Caiazzo? Qual è la sua carriera, la biografia, l’età, la vita privata e il profilo Instagram? Scopriamolo insieme.

Tutto quello che c’è da sapere sulla serie

L’attore ha solo 23 anni ed è originario di Napoli. La recitazione è la sua più grande passione, per questo inizia a studiare a 18 anni nella scuola di cinema Melies guidata da Gianfelice Imparato. Si trasferisce a Roma e nel 2012 parte di due cortometraggi, Sorrentum e Il simposio di Platone. Debutta quattro anni più tardi nella fiction Furore e nel 2018 viene selezionato per Officine Lab, il progetto dedicato ai nuovi talenti e presentato alla Festa del Cinema di Roma. Nel 2020 si fa conoscere dal grande pubblico per il ruolo di Carmine nella popolare fiction di Rai 2 Mare Fuori.

Il suo personaggio è un ragazzo che fa parte di una potente famiglia di camorra, i Di Salvo. Il ragazzo però vuole emanciparsi da quel mondo che non gli appartiene, e così i suoi genitori non lo vedono di buon occhio. Sceglie quindi un lavoro onesto, ma il destino lo porterà a finire nel carcere minorile dove è ambientata la fiction per aver ucciso un ragazzo mentre cercava di difendere la sua fidanzata da una violenza. Intervistato da Fanpage, Massimiliano Caiazzo, l’attore che interpreta Carmine, ha parlato così del suo personaggio: “Bisogna immaginare la realtà di un ragazzo che cresce in una famiglia di camorra ma è completamente estraneo a quel modo di pensare. Sviluppa una sensibilità particolare, prova a fare il parrucchiere, si innamora di questa ragazza con cui lavora in modo assolutamente candido e disinteressato. Tutte cose per le quali viene giudicato e deriso dai suoi simili e che lo portano a prendere completamente distanze”.

Parlando della sua professione di attore, Massimiliano Caiazzo ha dichiarato: “La cosa che mi interessa di più è sicuramente quella di entrare dentro a realtà estranee alla mia, fare esperienze che mi permettano di prendere maggiore consapevolezza di chi sono. Farlo è una sfida con se stessi perché interpretare qualcuno che non sei ti obbliga a conoscere meglio chi sei”. Il profilo Instagram del giovane attore di Mare Fuori è seguito da circa 5mila persone.

