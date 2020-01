Martina Di Maria, chi è la concorrente de La pupa e il secchione 2020 | Pupa

Martina Di Maria è una delle pupe del programma La pupa e il secchione. Giunto alla terza edizione, il programma è condotto da Francesca Cipriani (ex pupa) e Paolo Ruffini.

In onda ogni martedì su Italia 1, la Pupa e il Secchione prevede un ciclo d’eliminazioni.

Ma cosa sappiamo di Martina? Cosa fa nella vita, quanti anni ha?

Martina Di Maria, chi è la Pupa

Si definisce una ragazza ambiziosa, Martina, ma al tempo stesso molto genuina. “Non c’avrò la cultura ma c’ho la bellezza”, spiega.

Una delle sue armi di seduzione è il sorriso. Il suo sogno è quello di diventare famosa e di lavorare come modella, si potrebbe accontentare anche di lavorare in tv.

La sua fonte d’ispirazione è Belen Rodriguez.

Martina, 24 anni e di Roma, è alta 1,68 metri. Durante la trasmissione de La pupa e il secchione, ha raccontato un episodio di bullismo vissuto in prima persona. Quand’era piccola, infatti, fu vittima di bullismo da parte di una maestra di scuola.

“La maestra mi diceva che chi aveva il padre che non c’era più doveva stare negli ultimi banchi e mi scaraventava le cose a terra” ha raccontato Martina. “Io sono orfana di papà, l’ho perso quando avevo sei mesi. Ho cominciato ad odiare la scuola. Lo studio me lo hanno fatto odiare per tutto ciò.”

Martina, aspirando a diventare una modella, non può mancare sui social: il suo account Instagram è molto seguito (sono oltre 58 mila i suoi follower).

Martina Di Maria: La pupa e il secchione, il programma

Alla base del format de La pupa e il secchione, c’è la contrapposizione agli antipodi tra nerd e belli da mozzare il fiato. Quest’anno, l’esperimento è da entrambi i sessi. Il programma quest’anno si tinge di diverse sfumature, prima tra tutte la cessione del testimone: al posto di Enrico Papi, è arrivato Paolo Ruffini.

Il programma è partito con sei pupe e sei secchioni, ma ci saranno anche due pupi e due secchione.