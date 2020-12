Mario Ermito, chi è il nuovo concorrente del Grande Fratello Vip 2020

Mario Ermito è uno dei nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip che entrerà nella Casa più spiata d’Italia questa sera, 18 dicembre 2020. Le altre new entry di questa seconda fase del gioco sono Cristiano Malgioglio, Samantha De Grenet, Filippo Nardi, Andrea Zenga, Ginevra Lamborghini e Carlotta Dell’Isola. Ma chi è Mario Ermito? Qual è la sua età, la carriera, la fidanzata e il profilo Instagram? Scopriamolo insieme.

Carriera e vita privata

Nato il 2 ottobre del 1991 a Brindisi, è un modello e attore. Molto legato ai suoi genitori, a soli 19 anni si trasferisce a Milano per lavorare come modello. Precedentemente aveva intrapreso la carriera di calciatore, ma dopo un infortunio grave aveva deciso di appendere gli scarpini al chiodo e puntare sul mondo delle passerelle.

La popolarità per Mario Ermito arriva nel 2011 quando decide di partecipare al Grande Fratello 12 condotto da Alessia Marcuzzi. Resta però all’interno della casa solo per due settimane. Avvia a questo punto la carriera da attore, entrando a far parte della casa di produzione Ares, recentemente travolta dalle polemiche dopo le rilevazioni di Adua Del Vesco, Massimiliano Morra e Gabriel Garko.

Lo vediamo in fiction di successo come L’Onore e il Rispetto 5, Non è stato mio figlio, bello delle donne…alcuni anni dopo e Detective per caso. “Fare l’attore è un sentimento che parte dal cuore… lo senti dentro. Se un giovane dovesse provare questa sensazione, consiglierei di armarsi di tantissima pazienza e di grande dedizione verso questo lavoro”, ha dichiarato Mario Ermito in un’intervista. Nel 2018, dopo aver recitato anche in Spagna, è nel cast di Tale e Quale Show, il fortunato programma di Carlo Conti. Si classifica settimo in classifica generale e quinto in quella uomini.

Dopo questa esperienza, ha iniziato a prendere lezioni di canto dal vocal coach Marco Evans e recentemente ha anche pubblicato su Spotify una cover della canzone Angel di Robin Williams. Per quanto riguarda la vita privata del concorrente del Grande Fratello Vip 2020, sappiamo che è stato fidanzato per due anni con l’ex Miss Italia Francesca Testasecca, salvo poi lasciarsi ed essere avvistato con la truccatrice Valentina Paolillo. Su Instagram Mario Ermito è seguito da oltre 55mila persone.

