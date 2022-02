Chi è Mariangela Eboli, la moglie di Checco Zalone e madre delle sue figlie

Mariangela Eboli è la compagna (moglie) di Luca Medici, in arte Checco Zalone, che stasera sarà ospite del Festival di Sanremo 2022. Sembra che i due non siano ancora sposati ma probabilmente lo diventeranno presto. Qualche anno fa la Eboli era stata avvistata in un atelier di abiti da sposa ma la coppia non ha mai ufficializzato la notizia riguardo al loro matrimonio. Ma conosciamola meglio. Mariangela Eboli è nata a Triggiano, in provincia di Bari. Sulla sua vita si conosce poco, essendo una donna abbastanza riservata. Da come Checco Zalone ha raccontato in alcune interviste sembra che la sua compagna abbia vissuto la sua infanzia in America dove le è stata trasmessa un’educazione evangelista.

Mariangela Eboli e Luca Medici (Checco Zalone), entrambi di origini pugliesi, si sono conosciuti in un locale, dove la donna lavorava come cantante di pianobar. La coppia, legata sentimentalmente dal 2005, ha due figlie: Gaia, nata nel 2013, e Greta nel 2017. Durante il loro primo appuntamento, avvenuto in pizzeria, Zalone ha raccontato di essersi presentato come musicista e di aver detto di essere alla ricerca di una cantante che lo accompagnasse nell’animazione dei matrimoni. “Era il 2005. Ci siamo incontrati a gennaio, in estate lui ha cominciato con i laboratori di Zelig, a settembre lo hanno chiamato per il provino. Mi considera un po’ come il suo portafortuna. Forse anche per questo non mi lascerà mai…”, le parole di Mariangela.

Lavoro

Qual è il lavoro della moglie di Checco Zalone? Mariangela prima di conoscere Luca Medici lavorava come cantante. Grazie al suo talento artistico è comparsa in diversi film del compagno, come Cado dalle nubi e Che bella giornata. Fino al 2002 è stata vicedirettore presso l’organizzazione religiosa Eastern Mennonite Missions. Oggi la compagna di Checco Zalone amministra la Mzl Srl, società fondata e di proprietà del marito il cui patrimonio ammonta a 5 milioni di euro, e grazie alla quale la Eboli, secondo un’indagine del Corriere della Sera, riesce ad ottenere un guadagno di 9.000 euro.