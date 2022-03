Chi è Maria Laura De Vitis, la Pupa de La Pupa e il Secchione 2022

Chi è Maria Laura De Vitis, la concorrente che partecipa come Pupa a La Pupa e il Secchione 2022? La nuova edizione è partita martedì 15 marzo in prima serata su Italia 1 con la conduzione inedita di Barbara d’Urso. Tra le novità del programma figurano ad esempio alcuni concorrenti VIP, nomi ben noti al pubblico Mediaset come appunto Maria Laura De Vitis. Ma chi è? Cosa sappiamo sul suo conto? Quanti anni ha e perché il suo nome risulta così famigliare? Scopriamo tutto.

Chi è Maria Laura De Vitis: età, programmi TV, Instagram

Maria Laura De Vitis ha 23 anni ed è una giovane modella di Reggio Emilia. Il suo nome è schizzato all’attenzione della cronaca rosa poiché in passato ha avuto un’importante relazione con Paolo Brosio. Sono 42 gli anni di differenza tra i due, ma a Maria Laura De Vitis non sembra essere mai pesato. Laureatasi in Scienze della Comunicazione, ha partecipato a diversi concorsi di bellezza ed è stata eletta Miss Rocchetta Emilia nel 2017, mentre nel 2019 è diventata Miss Universo Emilia Romagna. Con questo titolo, è diventata poi una delle rappresentanti a Miss Mondo Italia. Prima de La pupa e il secchione 2022, l’influencer ha preso parte ad altri programmi televisivi come Ciao Darwin sempre in casa Mediaset e Appuntamento a prima vista, il dating show più popolare di Real Time. Ha iniziato a bazzicare anche i salotti di Canale 5, in particolare quelli di Live – Non è la D’Urso, in seguito all’avvicinamento a Paolo Brosio, ex concorrente del GF Vip. La loro storia sembra essere terminata ufficialmente nel 2021.

Streaming e TV

Dove vedere La Pupa e il Secchione 2022? Il programma arriva in prima serata, a partire dalle 21:20, su Italia 1 ogni martedì. La prima puntata è andata in onda martedì 15 marzo 2022 e, per la prima volta, alla conduzione figura Barbara d’Urso. Per seguire in diretta televisiva il programma, che quest’anno si tinge di note da reality show, bisognerà sintonizzarsi al tasto 6 del telecomando del digitale terrestre oppure al tasto 506 per la versione HD sui vecchi decoder. Chi invece vuole seguire il programma in diretta streaming può accedere via desktop a MediasetPlay, oppure scaricare l’App che consente di seguire da smartphone e tablet le puntate in onda. Chi invece vuole recuperare la messa in onda delle puntate precedenti, può farlo sempre tramite MediasetPlay grazie alla funzione on demand.