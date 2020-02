Maria De Filippi lancia una frecciatina alla D’Urso: “Non mi vanto dei picchi di ascolto dei miei programmi”

La conferenza stampa di “Amici” oggi ha visto una Maria De Filippi piuttosto battagliera, e per chi sa leggere tra le righe non sono mancate frecciatine che hanno fatto sorridere i tanti giornalisti presenti. A chi le chiedeva se fosse vero che ad “Amici” ci sarà Massimo Ranieri come riportato nelle Chicche di gossip del settimanale “Chi” la De Filippi ha risposto: “”Chi, il giornale della casa, si è sbagliato stavolta”.

Ha inoltre affermato che lei certi programmi li chiuderebbe, per poi sottolineare: “Non ho mai avuto l’ossessione dei social, non ho mai chiesto e mai lo farò di spingere i contenuti social dei miei programmi. Non mi vanto mai di quanto è social un mio programma; non mi appartiene. Noi cerchiamo di fare programmi ben fatti, punto. Non ho mai segnalato i picchi, non ho mai parlato di ascolti in una delle mie puntate. La curva per me è uno strumento di lavoro”.

Facile intuire il riferimento all’unica collega che non manca mai di spingere i suoi programmi sui social, di vantarsi di picchi di ascolto e di scrivere di “curve” con una certa esaltazione anche quando gli ascolti non sono proprio entusiasmanti. E cioè Barbara D’Urso.

