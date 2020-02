Tommaso Paradiso partecipa alla nuova edizione di Amici

Venerdì 28 febbraio riprende Amici, e tra il cast della nuova edizione, la diciannovesima, spunta anche il nome di Tommaso Paradiso.

Il cantante pop più amato dalle teenager nostrane sarà nella giuria del talent show insieme ad altri volti noti del mondo della musica e dello spettacolo, da Vanessa Incontrada a Loredana Berté, ma in qualità di “commentatore”.

A differenza degli altri professori della scuola che compongono la giuria (Rudy Zerbi, Stash dei Kolors e Anna Pettinelli per il canto, Veronica Peparini, Alessandra Celentano e Timor Steffens per il ballo), Paradiso si limiterà a dire la sua nel corso di ogni puntata.

Lo ha specificato la stessa De Filippi durante la conferenza stampa di presentazione della nuova stagione, che si è tenuta oggi, 26 febbraio, a Roma.

“Tommaso non sarà in giuria, si limiterà a commentare. È la prima volta che partecipa a un programma tv. So che è stato corteggiato molto da altri talent, non l’ha mai voluto fare. Siccome segue il programma e spesso mi manda messaggi commentando le esibizioni dei ragazzi, l’ho invitato a commentare in studio”, ha fatto sapere la conduttrice.

Ospiti della prima puntata Ghali, Alessandra Amoroso, Emma Marrone, J-Ax, Ermal Meta, Elisa e.. le sardine.

Anche il movimento nato a Bologna per contrastare la campagna di Salvini in Emilia Romagna, che dopo la “vittoria” del candidato di centro sinistra alle elezioni regionali sta attraversando una fase di transizione, sarà presente in studio durante il primo serale con tre rappresentanti: Mattia Santori, Lorenzo Donnoli e Jasmine Cristallo.

Un mix che potrebbe rivelarsi esplosivo.

