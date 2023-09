Maria Corleone streaming e diretta tv: dove vedere la terza puntata della serie, 27 settembre

Questa sera, 27 settembre 2023, alle ore 21.45 va in onda Maria Corleone, la serie su Canale 5 in quattro puntate ogni mercoledì alle ore 21.25. È il racconto di una donna determinata e allo stesso tempo controversa, ambientato tra Milano, Palermo e New York, all’incrocio tra forti passioni, legami di sangue e scelte da cui non si può tornare indietro, sullo sfondo di due mondi agli antipodi: l’alta moda e la criminalità mafiosa. Ma dove vederla in diretta tv e in streaming? Ecco tutte le informazioni.

In tv

Appuntamento in diretta tv su Canale 5 ogni mercoledì per quattro serate alle ore 21.25 dal 13 settembre 2023. La nuova serie Maria Corleone, ambientata tra Palermo, Milano e New York, è composta da 8 episodi della durata di 50 minuti che saranno proposti al pubblico di Canale 5 in quattro prime serate a partire dal 13 settembre, col gran finale di stagione fissato per il 4 ottobre.

Maria Corleone streaming live

Dove vedere in diretta tv e in streaming Maria Corleone? Appuntamento su Canale 5 ogni mercoledì in prima serata alle ore 21.25 dal 13 settembre. Anche in streaming e on demand su Mediaset Play.