Maria Corleone: trama, cast, quante puntate, location, storia vera, durata, anticipazioni e streaming della fiction in onda su Canale 5

Dal 13 settembre 2023, alle ore 21.25 su Canale 5 va in onda in prima visione la nuova fiction Maria Corleone. In tutto quattro prime serate, ogni mercoledì, con protagonista l’attrice Rosa Diletta Rossi. È il racconto di una donna determinata e allo stesso tempo controversa, ambientato tra Milano, Palermo e New York, all’incrocio tra forti passioni, legami di sangue e scelte da cui non si può tornare indietro, sullo sfondo di due mondi agli antipodi: l’alta moda e la criminalità mafiosa. Vediamo insieme la trama, il cast, la location, le anticipazioni e dove vedere in streaming Maria Corleone.

Trama, di cosa parla, storia vera

Maria Corleone (Rosa Diletta Rossi), palermitana, è una giovane stilista talentuosa che vive a Milano ormai da anni in attesa di un figlio dal suo compagno Luca (Alessandro Fella), un giovane procuratore determinato e idealista. Il ritorno a Palermo in occasione dell’anniversario di matrimonio dei suoi genitori costringe però Maria a rimettere in discussione tutta la propria vita. In un attentato al padre, Don Luciano Corleone (Fortunato Cerlino), un potente imprenditore in odore di mafia, viene ucciso il fratello di Maria, provocando in lei una decisione drastica: abbandonare la sua vita precedente per seguire la strada della vendetta.

La storia di Maria Corleone mette in scena le emozioni vissute da personaggi di grande forza drammatica in un racconto ricco di colpi di scena che costringeranno lo spettatore a porsi di frequente la domanda di cosa sia giusto e cosa sia sbagliato. Alla base del racconto c’è la domanda a cui Maria non saprà trovare una risposta: fino a che punto può spingersi una donna divisa tra il richiamo della famiglia di origine e quella che si sta costruendo? Quali compromessi e quanta forza saranno necessari per vendicare la morte del proprio fratello gemello ed emergere con prepotenza in un mondo criminale e tutto maschile? Vivremo queste tensioni immersi in una narrazione appassionante che ci porterà a stare al fianco della nostra protagonista anche quando le sue azioni lasceranno sconcertati.

La serie è allo stesso tempo il racconto di un personaggio controverso, una saga famigliare e una storia di mafia, che si svolge tra Palermo dove i Corleone hanno le radici e il potere, una Milano scintillante in superficie ma piena di ombre e New York dove i traffici illeciti porteranno Maria a giocare il tutto per tutto.

“Maria Corleone è una donna limpida e pulita. Almeno finché si ritrova a gestire le sue ambizioni lavorative, il suo presente a Milano dove si fa chiamare Maria Florio. Vuole diventare famosa per le sue capacità e non per il nome della sua famiglia, Corleone”, racconta a ‘Tv, Sorrisi e Canzoni’ la protagonista della fiction, l’attrice Rosa Diletta Rossi. Ma quella di Maria Corleone in onda su Canale 5 è una storia vera? Maria è un personaggio inventato, ispirato da Mary Corleone interpretato da Sofia Coppola (poi sostituita da Winona Ryder) nel film ‘Il Padrino Parte III’.

“Maria si è costruita una carriera da stilista, ha un fidanzato che fa il magistrato ed è felice di aspettare un bambino. In occasione dell’anniversario di nozze dei genitori sceglie di tornare a Palermo per annunciare l’imminente maternità”. Un viaggio che innesca il cambiamento. “A un certo punto – continua l’attrice che le ha dato vita sul set – Maria perde il sorriso, c’è un taglio netto nella sua vita. Come si fa a rappresentare qualcuno che ha più potere degli altri e può fare molto male? Mi sono detta: ‘Ora devo fare la boss!’. È stato strano, ma al tempo stesso anche adrenalinico e molto divertente”.

“Ci si pongono tante domande: quali compromessi e quanta forza saranno necessari per vendicare la morte del proprio fratello gemello ed emergere con prepotenza in un mondo criminale e tutto maschile? La serie è allo stesso tempo il racconto di un personaggio controverso, una saga famigliare e una storia di mafia”, sottolinea l’attrice.

Maria Corleone: il cast

Qual è il cast della serie Maria Corleone? La serie creata da Pietro Valsecchi, diretta da Mauro Mancini, elaborata da Mizio Curcio, prodotta da Taodue e Clemart in collaborazione con RTI, è trainata dall’intensa interpretazione di Rosa Diletta Rossi nel ruolo della protagonista. Insieme a lei ci sono:

Fortunato Cerlino nel ruolo di don Luciano Corleone, padre di Maria e capo di un clan vicino alla mafia;

Alessandro Fella nel ruolo di Luca Spada, procuratore di Milano e compagno di Maria;

Christian Burruano nel ruolo di Tony Zerilli;

Alessandro Mario nel ruolo di Massimo;

Emmanuele Aita nel ruolo di Antonio;

Federica De Cola nel ruolo di Sandra Corleone, sorella di Maria e figlia di Don Luciano;

Tosca D’Aquino nel ruolo di Santa Nisticò, moglie e madre del clan Nisticò;

Aglaia Mora nel ruolo di Rosa Corleone, moglie di don Luciano;

Vittorio Magazzù nel ruolo di Stefano Corleone, fratello di Maria e attivista antimafia;

Vladimir Randazzo nel ruolo di Giovanni Corleone, fratello di Maria;

Giuseppe Tantillo nel ruolo di Rocco Barresi, amico d’infanzia di Maria e membro di una famiglia di rivali dei Corleone;

Gaia Messenklinger nel ruolo di Gloria Chiosi;

Bruno Torrisi nel ruolo di Corrado Salemi;

Valeria Zazzaretta nel ruolo di Monica Poggi;

Alan Cappelli Goetz nel ruolo di Marcello. La fiction avrebbe dovuto chiamarsi ‘Lady Colleone’, ma la notizia ha innescato la reazione del sindaco dell’omonima cittadina, Nicolò Nicolosi. “Il collegamento inevitabile con la buia pagina di storia corleonese ha suscitato nella comunità un sentimento di indignazione – ha detto il primo cittadino di Corleone – perché nuovamente immersa nella condizione di doversi difendere da immagini poco rappresentative della realtà odierna, ma che evocano un tempo ormai remoto. Da molti anni infatti la città è impegnata in una costante attività antimafia”. Subito è scattata la diffida a mezzo lettera nei confronti della società produttrice della fiction, Taodue, “ad astenersi dall’utilizzo del nome di Corleone nel titolo della serie tv nonché ad ogni suo richiamo all’interno della fiction per non essere costretti ad intraprendere ulteriori azioni a tutela della nostra onorabilità e del nostro futuro”. La replica dei produttori: “È un cognome, non il nome di una città”.

Location

Qual è la location di Maria Corleone? La serie è stata girata tra Milano, Palermo e New York, città che fanno da sfondo alle vicende di Maria Corleone, stilista con un passato che pesa. E si affaccia prepotentemente nel suo presente, sullo sfondo dell’alta moda e di un altro mondo, meno glamour e più pericoloso. Ma anche Roma e Fiumicino. Molte scene sono state girare anche a Bagheria e Aspra, la borgata che si affaccia sul Golfo di Palermo. Le riprese sono state effettuate da dicembre 2021 alla fine di febbraio 2022.

Maria Corleone: quante puntate

Quante puntate sono previste per la fiction Maria Corleone in onda su Canale 5? Appuntamento ogni mercoledì alle ore 21.25 dal 13 settembre 2023. La nuova serie Maria Corleone, ambientata tra Palermo, Milano e New York, è composta da 8 episodi della durata di 50 minuti che saranno proposti al pubblico di Canale 5 in quattro prime serate a partire dal 13 settembre, col gran finale di stagione fissato per il 4 ottobre. Ecco la programmazione completa (potrebbe variare):

Prima puntata: 13 settembre 2023

Seconda puntata: 20 settembre 2023

Terza puntata: 27 settembre 2023

Quarta puntata: 4 ottobre 2023

Streaming e tv

Dove vedere Maria Corleone in diretta tv e in streaming? Appuntamento su Canale 5 per quattro puntate alle ore 21.25 dal 13 settembre 2023. Tutti gli episodi di Maria Corleone saranno disponibili anche in streaming su Mediaset Infinity.