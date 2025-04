Maria Corleone 2: quante puntate, durata e quando finisce

Quante puntate sono previste per Maria Corleone 2? La serie va in onda su Canale 5 dal 29 aprile 2025 in prima serata alle ore 21.30. In tutto sono previsti otto episodi, divisi in quattro serate. Per ogni puntata vengono quindi trasmessi due episodi. Ecco la programmazione completa (potrebbe subire variazioni).

Prima puntata: 29 aprile 2025

Seconda puntata: 6 maggio 2025

Terza puntata: 13 maggio 2025

Quarta puntata: 20 maggio 2025

Durata

Appuntamento in prima visione dal 29 aprile 2025 alle ore 21.30. La durata complessiva è di circa due ore e mezzo, pubblicità incluse. Maria Corleone vorrebbe ritrovare la serenità a fianco di Luca e del figlio Giovannino e affermarsi nel lavoro, dedicandosi alla sua linea di moda, ma il passato sembra non volerle lasciare tregua. Riuscirà a difendere la sua famiglia senza perdere se stessa?

Streaming e tv

Abbiamo visto quante puntate sono previste, ma dove vedere in diretta tv e in streaming Maria Corleone 2? Appuntamento in prima visione su Canale 5 dal 29 aprile 2025, alle ore 21.30. Anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity.