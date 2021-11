Chi è Maria Chiara Giannetta, la Blanca della fiction di Rai 1

Chi è Maria Chiara Giannetta, l’attrice che interpreta Blanca nell’omonima fiction in onda su Rai 1 dal 22 novembre 2021? Maria Chiara è un’attrice italiana nata a Foggia il 20 maggio del 1992, nota per il ruolo del Capitano Anna Olivieri nella fiction Don Matteo. A 11 anni inizia a fare i primi spettacoli teatrali a livello amatoriale e a 14 inizia a seguire dei laboratori teatrali. Comincia, quindi, a studiare recitazione in giovane età al Teatro dei Limoni di Foggia e all’età di 19 anni entra al Centro sperimentale di cinematografia di Roma.

Nel 2011 è impegnata a teatro con lo spettacolo Chicago, dove interpreta Hunyak-Kitty Baxter, per la regia di Roberto Galano; lo spettacolo viene messo in scena anche nel 2017. Nel 2012, sempre a teatro, è impegnata in due spettacoli, recita in Girotondo per la regia di Guglielmo Ferraiola e Il gatto con gli stivali per la regia di Giuseppe Rascio. Tra il 2012 e il 2013 è impegnata con lo spettacolo teatrale I racconti di Silente per la regia di Paola Capuano.

Nel 2014 Maria Chiara Giannetta ottiene un piccolo ruolo nell’episodio 25 della nona stagione della fiction campione d’ascolti Don Matteo. Nel 2016 è a teatro nel cast di Gretel. Un viaggio di solo ritorno per la regia di Roberto Galano; nello stesso anno è nel cast della miniserie tv Baciato dal sole nel ruolo di Angela e nel secondo episodio episodio della prima stagione della fiction L’allieva. Sempre nel 2016 esordisce al cinema con La ragazza del mondo per la regia di Marco Danieli nel ruolo di Loretta. Nel 2017 ha interpretato Mariella Santorini nella quarta stagione della serie tv Un passo dal cielo; nello stesso anno entra nel cast della quarta stagione della serie tv Che Dio ci aiuti nel ruolo di Asia, bissa il ruolo nel 2019 nella quinta stagione della serie. La svolta per Maria Chiara Giannetta arriva nel 2018, quando, a partire dall’undicesima stagione di Don Matteo, viene scelta per interpretare il Capitano dei Carabinieri Anna Olivieri. Sempre nel 2018 è al cinema con due film: Ricordi? per la regia di Valerio Mieli e Tafanos, dove interpreta Christine per la regia di Riccardo Paoletti. L’anno seguente è Elena nel film Mollami per la regia di Matteo Gentiloni; e Alice in Bentornato Presidente, film per la regia di Giancarlo Fontana e Giuseppe G. Stasi. Nel 2020 prende parte al video musicale del singolo Sembro matto di Max Pezzali, per la regia di Cosimo Alemà, ambientato nell’universo di Don Matteo. Nel 2021 torna in tv, per la prima volta su Canale 5, in Buongiorno, mamma!, dove recita al fianco di Raoul Bova. Infine la nuova serie tv di Rai 1 Blanca in onda dal 22 novembre 2021 dove interpreta la protagonista, una ragazza cieca (l’attrice non lo è veramente) con un grande dono.

Blanca

Abbiamo visto chi è Maria Chiara Giannetta, ma cosa sappiamo di Blanca? Del personaggio ne ha parlato la diretta interessata: “Potrebbe esserci qualcosa di non concluso, così come del batticuore. D’altra parte questa è una fiction in cui ci sono tanti uomini e io sono l’unica femmina. Mi piace molto il personaggio che interpreta Enzo Paci, un commissario con cui Blanca ha un rapporto conflittuale ma bellissimo. Andrea Bocelli è stato indispensabile per quello che è il carattere di Blanca, ci ha ispirato tantissimo. Avevamo bisogno di una persona che fosse intraprendente e indipendente”.