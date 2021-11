Blanca: trama, cast, location, quante puntate e streaming

Dal 22 novembre 2021 alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda Blanca, serie televisiva italiana diretta da Jan Maria Michelini e Giacomo Martelli, e liberamente tratta dai romanzi di Patrizia Rinaldi aventi per protagonista l’omonimo personaggio. La serie verrà trasmessa ogni lunedì in prima serata e vede come protagonista Maria Chiara Giannetta. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Blanca Ferrando è una giovane donna divenuta cieca a dodici anni, a causa di in un drammatico incendio nel quale è morta sua sorella maggiore Beatrice e che è stato provocato dal violento fidanzato di lei, Sebastiano. Questa tragedia le ha fatto maturare un senso di giustizia molto forte fino a spingerla a entrare in polizia. La ragazza viene aiutata dai suoi amici più fidati: dal suo cane guida Linneo, un bulldog femmina che la protegge e la conforta nei momenti più difficili, e dalla sua amica estetista, Stella. Dopo aver superato le sfide lavorative si ritrova a dover affrontare quelle sentimentali: contesa tra due uomini, l’ispettore Michele Liguori, un uomo dai molti segreti, e Nanni, un giovane cuoco.

Blanca: il cast della serie tv

Abbiamo visto la trama di Blanca, ma qual è il cast completo della serie tv in onda su Rai 1? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Maria Chiara Giannetta: Blanca Ferrando

Giuseppe Zeno: Michele Liguori

Enzo Paci: Mauro Bacigalupo

Pierpaolo Spollon: Nanni

Antonio Zavatteri: Alberto Repetto

Gualtiero Burzi: Nello Carità

Federica Cacciola: Stella

Ugo Dighero: Leone Ferrando

Fiorenza Pieri: Marinella

Margareth Madè: Margherita

Sandra Ceccarelli: Livia Timperi

Sara Ciocca: Lucia Ottonello

Rocco Gottlieb: Gabriele

Di Blanca ha parlato l’attrice protagonista, Maria Chiara Giannetta: “Potrebbe esserci qualcosa di non concluso, così come del batticuore. D’altra parte questa è una fiction in cui ci sono tanti uomini e io sono l’unica femmina. Mi piace molto il personaggio che interpreta Enzo Paci, un commissario con cui Blanca ha un rapporto conflittuale ma bellissimo. Andrea Bocelli è stato indispensabile per quello che è il carattere di Blanca, ci ha ispirato tantissimo. Avevamo bisogno di una persona che fosse intraprendente e indipendente”.

Location

Dove è stata girata (location) Blanca? Le riprese della prima stagione sono state effettuate a Genova (l’antico borgo marinaro di Boccadasse, il Porto antico e l’Acquario, la spiaggia di Camogli e il centro storico), Rapallo (GE), Arenzano (GE), Cogoleto (GE), Monte Argentario (GR) e Formello (RM). Blanca (che ha beneficiato della consulenza artistica di Andrea Bocelli) è la prima serie al mondo ad essere girata interamente in olofonia, una tecnica di registrazione del suono a 360 gradi che permette di riprodurlo in modo simile a come viene percepito dall’orecchio umano, accompagnata da particolari effetti visivi.

Quante puntate

Quante puntate sono previste per Blanca, la nuova serie tv in onda su Rai 1? In tutto andranno in onda 6 puntate: la prima lunedì 22 novembre 2021; l’ultima lunedì 27 dicembre 2021. Ogni puntata andrà in onda alle ore 21,25 e avrà una durata di circa 2 ore e 20 minuti (pubblicità incluse). Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):

Prima puntata: lunedì 22 novembre 2021

Seconda puntata: lunedì 29 novembre 2021

Terza puntata: lunedì 6 dicembre 2021

Quarta puntata: lunedì 13 dicembre 2021

Quinta puntata: lunedì 20 dicembre 2021

Sesta puntata: lunedì 27 dicembre 2021

Streaming e tv

Dove vedere Blanca in diretta tv e live streaming? La fiction, come detto, va in onda da lunedì 22 novembre 2021 alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.