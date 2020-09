Mare Fuori, cos’è successo nella precedente puntata

Su Rai 2 è arrivata una nuova fiction che s’intitola Mare Fuori, in onda da mercoledì 23 settembre 2020. La serie tv è ambientata a Napoli e racconta la storia di ragazzi, adolescenti che trascorrono il loro tempo in un carcere minorile, l’Istituto di Pena Minorile, dove però vige una realtà complessa: chi viene rinchiuso qui talvolta lo ha fatto per propria scelta, sbagliando perché non poteva fare altrimenti. Lo scorso mercoledì è andata in onda la prima puntata della fiction, vediamo cos’è successo e qual è il riassunto.

Mare Fuori, il riassunto della prima puntata

Nel primo episodio, Vite spezzate, abbiamo conosciuto i ragazzi protagonisti: Filippo e Carmine vengono da due realtà diverse, il primo è milanese e un pianista talentuoso, mentre il secondo è un ragazzo napoletano che fa parte di una famiglia del “sistema” ma dalla quale ha cercato di prendere le distanze trovandosi un lavoro onesto. Carmine vorrebbe fare il parrucchiere e Filippo vorrebbe diventare un musicista e allora cosa ci fanno in carcere? I due ragazzi sono costretti a trascorrere il tempo al carcere minorile nella stessa cella. Filippo, dopo una serata in discoteca, dopo aver abusato di droghe si ritrova in cima ad una torre sfidando il suo migliore amico ad una prova di coraggio, una sfida terminata in tragedia poiché l’amico è morto e adesso Filippo è accusato di omicidio. Carmine invece ha ucciso un ragazzo del clan rivale che stava provando a violentare la sua ragazza.

Nella seconda puntata, Educazione criminale, i due ragazzi entrano in carcere. Mentre Carmine conosce come funziona il posto, Filippo deve imparare tutto, viene ribattezzato o’ Chiattillo (il signorino) e Ciro, il boss dei detenuti, sembra molto incuriosito da lui così gli offre la propria protezione in cambio dei suoi servizi.

Carolina Crescentini: Paola Vinci

Carmine Recano: Massimo Valenti

Nicolas Maupas: Filippo

Massimiliano Caiazzo: Carmine

Matteo Paolillo: Edoardo

Serena De Ferrari: Viola

Valentina Romani: Naditza

Nel cast anche Giacomo Giorgio, Ar Tem, Vincenzo Ferrera, Antonio De Matteo, Anna Ammirati, Serena de Ferrari, Matteo Paolillo che ha anche realizzato il brano dei titoli della serie ‘O mar for. Mare Fuori vi aspetta su Rai 2 con la seconda puntata mercoledì 30 settembre 2020.

